Индексы Мосбиржи и РТС в среду не удержались в плюсе и вновь отступили от сопротивлений 2760 и 1250 пунктов. В четверг на рынке актуальны риски движения к уровням 2700 и 1200 пунктов, которые стали нижними границами краткосрочных диапазонов последних дней. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2700-2790 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне был стабилен против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается ниже 70 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика). При преодолении указанного значения доллар может устремиться в район 71,50 руб. Пара евро/рубль стабилизировалась чуть выше поддержки 78 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), от которой может пытаться подняться к 79 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под умеренным давлением ввиду преимущественно негативных настроений за рубежом. Причин для сильных продаж на рынке, однако, на данный момент нет – нефтяные фьючерсы и американские индексы удерживают краткосрочные сопротивления, подтверждая неплохие шансы последующего возвращения к росту. Ключевым макроэкономическим событием дня станет еженедельный отчет США по рынку труда, который при прочих равных может вернуть сдержанный оптимизм на биржи. Акции Магнита, вероятно, откроются с гэпом вниз из-за дивидендной отсечки.