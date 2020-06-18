Рынок акций РФ снизится на сохраняющемся негативном внешнем фоне, рубль мало изменится. Снижение фьючерсов на основные американские индексы и снижающиеся котировки нефти окажут давление на отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2725-2750 пунктов.

"Если говорить о настроениях на рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика основных площадок. Фьючерсы на основные американские индексы сегодня теряют в пределах 0,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь предпринимает попытки снижения, отступив в район 40,5 доллара за баррель", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов ожидается преобладание продаж в российских акциях и отступление индекса Мосбиржи в сторону уровня 2700 пунктов, считает аналитик. При этом в ходе сессии на рынках сохранится преобладание негативных настроений, что приведет к дальнейшему снижению российского рынка, добавляет он.

"На валютной секции Московской биржи ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Несмотря на преобладание продаж на рынке энергоносителей и разнонаправленное движение валют развивающихся стран, пара доллар-рубль в начале сессии удержит позиции у уровней закрытия среды", — считает аналитик.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что рубль в паре с долларом останется в диапазоне 69-70 рублей.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в среду на закрытии биржи в основном снизились на опасениях второй волны COVID-19.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,4-0,72%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: гонконгский индекс Hang Seng Index теряет 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,92%, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,44%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,06%.

Стоимость нефти снижается на 0,25% — до 40,61 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,09% — до 1,1254 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций растерял к закрытию торгов весь свой дневной рост и закрыл торги умеренным снижением по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и некоторого ослабления рубля по отношению к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,3%, до 2740,1 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1237,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 12 копеек — до 69,74 рубля, евро снизился на 2 копейки, до 78,41 рубля, следует из данных Московской биржи.