Qiwi продает свой проект "Совесть"
Qiwi продает свой бизнес по потребительскому кредитованию — Совесть — Совкомбанку. Qiwi передаст Совкомбанку портфель карт рассрочки на чистую сумму около 7.6 млрд руб. и получит денежное возмещение по этим займам в размере 6-6.5 млрд руб. Компания отмечает в пресс-релизе, что общий убыток от продажи проекта Совесть не должен превысить 1.5 млрд руб. и является разовым событием.
Наше мнение. Проект был убыточным для Qiwi, а его перспективы — неясными. Мы приветствуем решение компании выйти из этого непрофильного бизнеса. Оно позволит яснее увидеть высокую стоимость ее основного транзакционного бизнеса и высокую рентабельность. По нашим оценкам, в 2021 году чистая прибыль компании от основной деятельности превысит 10 млрд руб., что предполагает мультипликатор P/E 6.5х и является привлекательной оценкой.
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