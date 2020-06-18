Коммерсант и Reuters сообщают, что правительство рассматривает возможность выпуска новых акций Аэрофлота на сумму 80 млрд руб., чтобы поддержать компанию в сложный кризисный период. Правительство предоставит 50 млрд руб., в то время как ВТБ и РФПИ могут проинвестировать еще 30 млрд руб. Цена акций для допэмиссии пока не определена, однако, если исходить из текущей цены акций компании (85 руб.), доля государства может увеличиться до 56.4%, ВТБ/РФПИ получат в Аэрофлоте 17.2%, тогда как доля миноритарных акционеров будет размыта (если они не примут участия в сделке) до 26.4%.

Наше мнение. Это необходимый шаг для поддержки компании. Размер планируемого вливания денежных должен оказаться достаточным для компенсации текущих потерь Аэрофлота. Мы ожидаем, что акции окажутся под давлением в ближайшее время из-за риска размывания.



