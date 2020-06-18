Правительство рассматривает возможность допэмиссии акций "Аэрофлота"
Коммерсант и Reuters сообщают, что правительство рассматривает возможность выпуска новых акций Аэрофлота на сумму 80 млрд руб., чтобы поддержать компанию в сложный кризисный период. Правительство предоставит 50 млрд руб., в то время как ВТБ и РФПИ могут проинвестировать еще 30 млрд руб. Цена акций для допэмиссии пока не определена, однако, если исходить из текущей цены акций компании (85 руб.), доля государства может увеличиться до 56.4%, ВТБ/РФПИ получат в Аэрофлоте 17.2%, тогда как доля миноритарных акционеров будет размыта (если они не примут участия в сделке) до 26.4%.
Наше мнение. Это необходимый шаг для поддержки компании. Размер планируемого вливания денежных должен оказаться достаточным для компенсации текущих потерь Аэрофлота. Мы ожидаем, что акции окажутся под давлением в ближайшее время из-за риска размывания.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200618/831645325.html