Российская экономика ощутимо замедлилась в январе–марте…

Вчера Росстат подтвердил первоначальную оценку, согласно которой в 1 кв. 2020 г. российская экономика прибавила 1,6% (здесь и далее – год к году) по сравнению с ростом на 2,1% в октябре–декабре прошлого года. Номинальный объем ВВП в январе–марте составил 25,318 трлн руб. против 29,816 трлн руб. в 4 кв. 2019 г., а индекс-дефлятор ВВП снизился на 0,1% с плюс 0,5% кварталом ранее.

…из-за спада в секторе транспортировки и хранения, а также в ЖКХ

Как следует из разбивки по счету производства ВВП, в 1 кв. 2020 г. наиболее высокие темпы роста наблюдались в страховании и финансах (9,8%), оптовой и розничной торговле (4,9%), а также обрабатывающей промышленности (3,6%). Умеренный прирост был зафиксирован в сельском хозяйстве (2,3%) и деятельности гостиниц и ресторанов (2%). Наибольший спад отмечался в секторе транспортировки и хранения (минус 4,4%), в секторе водоснабжения и водоотведения (минус 3,3%), а также обеспечения электрической энергией, газом и паром (минус 3%).

Мы полагаем, что спад в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром в РФ в значительной мере связан с аномально теплой погодой в январе. В то же время падение в транспортной отрасли вызвано сокращением объемов трубопроводного и железнодорожного транспорта в результате снижения добычи газа и угля сначала из-за теплой погоды, а затем из-за введения карантина в странах – основных торговых партнерах РФ. Дополнительным фактором торможения российской экономики стал спад в секторе предоставления прочих услуг и деятельности домашних хозяйств как работодателей. В апреле, согласно нашей оценке, спад в российской экономике составил 14% вследствие введения санитарно-эпидемиологических ограничений в стране, а также резкого падения мировых цен на топливно-энергетические товары.

Тем не менее мы полагаем, что во 2 п/г 2020 г. ситуация в экономике значительно улучшится. Ключевым фактором поддержки станет восстановление мировой экономики благодаря ослаблению санитарных ограничений, а также беспрецедентным по своим масштабам экономическим стимулам в развитых странах. Заметную поддержку российской экономике окажет реализация общенационального плана восстановления экономики, а также смягчение денежно-кредитной политики ЦБР. При этом основными среднесрочными рисками являются возможная вторая волна эпидемии, а также резкое ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

Мы ожидаем, что по итогам текущего года российский ВВП снизится на 5,7%, а в 2021 г. экономика РФ прибавит 2,4%.