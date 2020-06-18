На состоявшихся вчера регулярных аукционах Минфин разместил облигаций на сумму 162 млрд руб., что близко к историческому рекорду в 169 млрд руб., установленному на аукционах 27 мая. Среди трех предложенных к размещению выпусков самым большим спросом пользовался 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,04%), заявок на который поступило на 166,7 млрд руб. Фактический объем размещения данной бумаги (100,8 млрд руб.) превысил предложение в 1,7 раза. Доходность по цене отсечения составила 5,10%, что соответствовало минимальной премии по доходности всего в 1 бп к уровню закрытия предыдущих торгов. Интересно, что средневзвешенная доходность выпуска составила 5,07%. Всего было удовлетворено 74 заявки, при этом 50% размещенного объема пришлось на 5 крупнейших удовлетворенных заявок, самая большая из которых – на сумму 10 млрд руб. Доля неконкурентных заявок составила 12,5%. На наш взгляд, распределение удовлетворенных заявок указывает на активное участие в аукционе крупных иностранных инвесторов. Аукцион 10-летнего ОФЗ-26228 (YTM 5,57%) также был успешным: спрос на бумагу (59,4 млрд руб.) в 1,2 раза превысил фактическое размещение, составившее 50,3 млрд руб. Доходность по цене отсечения (5,59%) соответствовала премии по доходности также в 1 бп к уровню закрытия вторника. В общей сложности было удовлетворено 89 заявок, концентрация которых, как и на аукционе ОФЗ-26234, была сравнительно высокой. На долю крупнейшей из удовлетворенных заявок (на сумму 6,31 млрд руб.) пришлось 13% всего размещенного объема, а суммарный размер 5 крупнейших удовлетворенных заявок составил 16,57 млрд руб. или 33% от общего объема размещения. Доля неконкурентных заявок составила 48,6%. Наконец, спрос на 8-летний инфляционный линкер ОФЗ-52002 (YTM 2,48%) составил 16,4 млрд руб., и в итоге Минфин реализовал весь предложенный объем бумаг на сумму 10,9 млрд руб. (соотношение спроса и фактического размещения составило 1,6x). Доходность по цене отсечения (2,50%) соответствовала премии по доходности в 2 бп к уровню закрытия вторника. Размещенный объем распределился между 66 удовлетворенными заявками небольшого размера, на пять крупнейших из которых (на общую сумму 2,5 млрд руб.) пришлось 25% фактического размещения. Доля неконкурентных заявок была незначительной – всего 1,1%.

На вторичном рынке вчерашняя сессия начиналась в осторожном режиме, на уровнях предыдущего дня, однако затем котировки выросли после объявления впечатляющих результатов аукциона ОФЗ-26234. По итогам дня кривая на большинстве отрезков сместилась вниз на 3–6 бп. С явным опережением торговались 4-летние выпуски с фиксированным купоном: ОФЗ-26227 (YTM 4,83%) опустился в доходности на 9 бп, ОФЗ-26223 (YTM 4,78%) – на 8 бп, а ОФЗ-26222 (YTM 4,89%) потерял в доходности 7 бп. В то же время наиболее слабый результат показали 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 5,96%) и 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,57%), доходности которых снизились всего на 1 бп. Реальная доходность 3-летнего инфляционного линкера ОФЗ-52001 (YTM 2,16%) снизилась на 3 бп, в то время как реальная доходность 8-летнего ОФЗ-52002 (YTM 2,48%) повысилась на 2 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже увеличился до 54,9 млрд руб., в 1,2 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц. Львиная доля оборота пришлась на 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 5,83%), объем сделок с которым составил 21,8 млрд руб. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было: 10-летние облигации стран Восточной Европы и ЮАР выросли в доходности на 6–10 бп, в то время как 10-летние бенчмарки Мексики, Колумбии и Бразилии закрылись снижением доходностей на 2–12 бп.