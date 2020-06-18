Все 3 аукциона Минфина можно признать успешными: вчера были привлечены 162 млрд руб., а объем квартальных заимствований достиг 1.0 трлн руб.

Как мы полагали, самым успешным оказался аукцион в 5-летней серии 26234 (июл.25), на котором объем размещения составил 100.8 млрд руб. Хотя основной вклад внесли крупные однотипные заявки общим объемом 50 млрд руб. с дисконтом ко вторичному рынку, прочие заявки вывели отсечку по доходности на уровень 5.10% (соответствует премии 2 бп к предаукционному уровню). Успешный аукцион стал поводом для новых покупок в сегменте ОФЗ: сам выпуск потерял в доходности 6-7 бп, а кривая ОФЗ опустилась по итогам дня на 3-6 бп.

Второй и третий аукционы прошли в смешанных тонах. Объем размещения 10-летнего бенчмарка 26228 (апр.30) составил 50.3 млрд руб., однако спрос был заметно меньше короткой бумаги (59 млрд руб.). Доходность по цене отсечения составила 5.59%, правда, ее скромная динамика по итогам аукциона и высокая доля неконкурентных заявок (порядка 50%) указывает на неоправданные надежды рынка. В преддверии заседания Банка России спрос не так быстро переключился на долгосрочные бумаги.

В довершение, выпуск ОФЗ с индексацией номинала на инфляцию был размещен в рамках полного лимита 10.9 млрд руб. при значительно меньшем спросе, в сравнении с предыдущим аукционом (16.2 млрд руб. против 29.2 млрд руб.). В результате, реальная доходность по цене отсечки оказалась на 3 бп выше вторичного рынка (2.50%).

Итоги вчерашних аукционов можно интерпретировать лишь как умеренно оптимистичные, так как активность инвесторов очевидно подогревается предстоящим заседанием Банка России. Даже в случае активных действий и мягкой риторики в эту пятницу Минфину будет по-прежнему сложно сместить акцент на дальний участок кривой, особенно в контексте объективных причин: более медленного смягчения процентной политики в дальнейшем и сохраняющегося навеса предложения в текущем году (целевой объем которого по-прежнему остается интригой).