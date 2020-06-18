Алроса (BBB-/Baa2/BBB-) вчера завершила размещение нового выпуска еврооблигаций. Заемщик разместил семилетние бумаги объемом $0,5 млрд с доходностью к погашению 3,1%. Как сообщалось, при изначальном ориентире доходности 3,375-3,5% размер книги заявок превысил $1 млрд.

Доходность при размещении соответствует спреду к бумагам Газпром-27 в размере лишь 10 б. п. и к суверенной кривой — 80 б. п. Узкий спред при размещении, вероятно, отражает сжатие спредов, наблюдавшееся у российских корпоративных еврооблигаций в последние два месяца (крайне мало небанковских бондов торгуется с доходностью выше 3%), по-прежнему ограниченное первичное предложение и растущий спрос на инструменты валютного рынка со стороны локальных корпоративных и розничных инвесторов, который обусловлен существенным снижением ставок по депозитам в российских банках.

Поскольку заемщик решил сделать приоритетным не объем размещения, а цену, велика вероятность того, что в 2П20 компания вернется на долговой рынок с новым выпуском для того, чтобы рефинансировать облигации Алроса-20 объемом $0,5 млрд, погашение которых предстоит в ноябре.

Технический фон рынка еврооблигаций может побудить российских корпоративных заемщиков с инвестиционным рейтингом BBB/BB размещать новые выпуски со сроком обращения более обычных пяти лет, а также может стимулировать возникновение нового предложения со стороны заемщиков с рейтингом B.