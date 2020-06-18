В пятницу, 19 июня, Совет директоров Банка России объявит свое решение по денежно-кредитной политике. Консенсус-прогноз Bloomberg, составленный на основании опроса 41 аналитика и экономиста, подразумевает снижение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов до 4,50% годовых. При этом лишь 7 участников опроса ожидают снижения ставки на 50 б.п. до 5,00%, 4 респондента прогнозируют сокращение на 75 б.п. до 4,75%. Соответственно, превалирующее большинство участников опроса считают, что ЦБ РФ агрессивно сократит ключевую ставки сразу на 1%.

Однако участники денежного рынка закладываются на менее агрессивное решение регулятора. Разница между ставкой соглашения о будущей процентной ставке на 3 месяца через месяц (FRA 1×4 RUB) и трехмесячной ставкой Mosprime составляет минус 0,45 процентных пункта, при этом спред между FRA 3×6 RUB и Mosprime 3 М составляет минус 0,66 процентных пунктов. Соответственно, денежный рынок ждет снижение ключевой ставки на 50 б.п.

В середине марта на фоне обвала мировых рынков и резкого всплеска рыночной турбулентности денежный рынок закладывался на то, что Банк России резко повысит ключевую ставку с (на тот момент) 6% на 150 б.п. до 7,5% годовых. Однако 20 марта регулятор сохранил ключевую ставку без изменений (6,00%), а 24 апреля снизил ее до текущего уровня 5,50%, поскольку период самоизоляции снизил активность импортеров и стимулировал восстановление ранее подешевевшего рубля, а инфляция продолжала замедляться на фоне сильного падения спроса.

В середине мая денежный рынок стал резко закладывать в цены снижение ключевой ставки на 100 б.п. Драйвером таких ожиданий стали комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая на онлайн-брифинге 8 мая допустила, что сокращение ставки на 1% будет одним из вариантов, который будет рассматриваться на заседании 19 июня.

Однако на брифинге от 5 июня Эльвира Набиуллина отметила, что резкие шаги в плане сокращения ставок формируют определенные риски для банков и подчеркнула, что регулятор предпочитает «двигаться постепенно», что позволяет адаптироваться к ситуации. С тех пор денежный рынок скорректировался и стал закладываться на менее агрессивный шаг Банка России.

Годовая потребительская инфляция в мае замедлилась по сравнению с апрелем до 3,0% г/г. За первую июньскую неделю инфляция показал нулевой прирост к предшествующей неделе, за вторую — +0,1% нед/нед. На наш взгляд, инфляционный тренд не мешает ЦБ снизить ключевую ставку на 100 б.п., но и вариант снижения на 50 б.п. в июне и на 50 б.п. в июле выглядит равновероятным.

При этом с учетом необходимости наращивать в текущем году объем заимствований вариант «два раза по 50» выглядит, скорее, более предпочтительным. После снижения на 50 в июне, получив соответствующий сигнал, рынок будет закладываться на снижение ключевой ставки на 0,5% 24 июля, возможно, не исключая аналогичного шага в сентябре.