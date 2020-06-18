Стабильная инфляция – аргумент в копилку снижения ставки ЦБ, но не основной
По данным Росстата, инфляция составила 0,1% н./н. Эффект от негативных событий прошлых месяцев (ослабление курса рубля и ажиотажный спрос на товары первой необходимости) уже исчерпан, однако годовые значения инфляции, по нашим оценкам, будут дальше расти. Так, уже на указанной неделе, по нашим расчетам, годовые темпы подросли (до 3,1% г./г. с 3% по итогам мая). Такая тенденция должна продолжиться до конца года, и инфляция дойдет до уровней, близких к 4% г./г.
В целом инфляционных рисков сейчас не видим ни мы, ни ЦБ – и регулятор использует этот момент как один из аргументов для снижения ставки (на фоне провала экономической активности). Однако, на наш взгляд, на данный момент это не является основным фактором, определяющим политику ЦБ. Как мы полагаем, в текущих беспрецедентных условиях регулятор вынужден действовать «по ситуации», которая, с одной стороны, должна учитывать необходимость финансирования бюджетного дефицита (через ОФЗ), а с другой стороны – находиться в мировом тренде монетарной политики (сейчас подавляющее большинство центральных банков развивающихся стран снижают ставки). В таких условиях, как мы полагаем, регулятор сохранит настрой на снижение ставки, и на заседании в эту пятницу вероятность ее снижения на 100 б.п. остается достаточно высокой. Впрочем, в последние недели с хорошими перспективами восстановления цен на нефть масштаб бюджетных проблем снижается, и не исключено, что ЦБ может ограничиться и менее агрессивным снижением (50-75 б.п.), но это вместе с отсутствием сигналов о готовности дальнейшего снижения негативно отразится на рынке ОФЗ.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200618/831647624.html