Сервис такси Lyft, второй по популярности в США после Uber, объявил о намерении перевести весь свой парк автомобилей к 2030 году на электрическую тягу. Это более чем амбициозная цель, учитывая, что в настоящий момент среди всех водителей Lyft электрокарами пользуется или владеет лишь 1%. Что особенно настораживает в этой новости: компания не планирует кардинально менять свою бизнес-модель. То есть она по-прежнему будет полагаться на таксистов, уже имеющих в распоряжении машину, и при этом Lyft не собирается напрямую субсидировать покупку, аренду или лизинг электромобилей для своих клиентов-водителей. План по уходу от двигателей внутреннего сгорания сформулирован довольно обтекаемо: сервис будет «активно поддерживать законодателей, автопроизводителей и других участников рынка», чтобы они создавали условия для перехода автопрома на производство машин на электрической тяге. То есть инвестиций в данную отрасль со стороны Lyft, по всей видимости, пока не будет.

Впрочем, стоит оговориться, что идея о трансформации «таксопарка» в сторону электрокаров имеет под собой сильные основания. На сервисы Lyft, Uber и их более мелких конкурентов серьезно давят экологические организации и движения, которые приводят данные, что такси являются крупнейшими загрязнителями атмосферы. Их выбросы в среднем из расчета на одну единицу техники на 50% выше, чем у автомобилей, находящихся в частном владении. Для многих пользователей услуг такси, особенно в западных странах, это серьезный аргумент, чтобы переключить свое внимание на более экологически чистые виды транспорта. Основным препятствием для развития электротакси остается финансовый вопрос: электрокары в среднем стоят $55 тысяч против $36,6 тысячи у моделей на сжигаемом топливе.

На наш взгляд, сервисам такси еще предстоит найти такую форму финансирования, при которой водителям станет выгоднее иметь электромобиль, а не модель с двигателем внутреннего сгорания. Uber идет по пути частичной компенсации затрат на покупку и лизинг у сторонних компаний. Lyft экспериментирует с прямыми закупками и последующей сдачей техники в аренду от своего имени. Данный тренд, несмотря на позитивную составляющую, может привести к тому, что оба сервиса еще не один год будут оставаться убыточными. По нашему мнению, основным бенефициаром электрификации такси станут компании автопрома, имеющие самые доступные по цене модели электрокаров, в том числе Tesla. Совокупный парк Uber и Lyft составляет 5,5 млн машин. Это в два раза превосходит годовой объем реализации электромобилей. Соответственно, стоит делать ставку на то, что продажи коммерческих электрокаров в ближайшие годы могут стать дополнительным и очень сильным драйвером для акций Tesla, Nissan, Renault.