Акции Сбербанка могут перейти к среднесрочному снижению
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (+3,60%) и обыкновенные акции Башнефти (+1,39%). В лидерах снижения были котировки Аэрофлота (-4,61%) и бумаги Системы (-3,46%). Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,87%.
Акции Qiwi в четверг выросли после новостей о продаже Совкомбанку проекта “Совесть”. Повышение акций Башнефти проходило без видимых фундаментальных причин.
Давление на котировки Аэрофлота, в свою очередь, оказывали новости о возможной докапитализации компании путем допэмиссии акций, что в итоге приведет к размытию доли миноритариев. Акции Системы корректировались после повышения накануне.
Обыкновенные акции Сбербанка в четверг шли вниз вместе со всем рынком и находятся на грани перехода к среднесрочному снижению на фоне развития краткосрочного нисходящего тренда. Котировки не смогли закрепиться выше 220 руб., а теперь упали и ниже 205 руб. Пробой минимума предыдущей недели 202,30 руб. укажет на риски развития снижения в район 198 руб., а далее – к 188 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Негативный сигнал отменится при закреплении бумаг выше 212 руб.
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