Ключевая ставка ЦБ будет снижена на 0,75 п.п. или более
Вчера наблюдалась разнонаправленная динамика. Лидерами роста стали акции QIWI plc (+7,48%). Лидерами падения стали акции Аэрофлота (-4,71%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69,00-70,00.
Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы полагаем, что ключевая ставка будет снижена на 0,75 п.п. или более. Инфляция не поднимается выше 3%, инфляционные ожидания заякорены. В связи с продолжением отдельных ограничительных мер, спрос на импорт товаров и услуг, в том числе, зарубежный туризм в 3 квартале останется низким. Аукцион ОФЗ показал огромный объем ликвидности у участников рынка и готовность вкладывать в рублевые инструменты. Цена на нефть вернулась к $40 за баррель, что означает сокращение дефицита бюджета до 2 трлн рублей или менее, при условии дальнейшего роста цены на нефть. Отток капитала не предвидится. Во 2 полугодии размер дивидендов корпоративного сектора может быть сокращен вдвое. Падение ВВП по итогам года пока ожидается в широких рамках: 4-6%, но при отсутствии повторения волны распространения коронавируса спад экономики составит менее 5%. Не исключаем также, что осенью регулятор может дополнительно снизить ставку, если сейчас она будет снижена менее, чем на 1 п.п.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69,00-70,00 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи.
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