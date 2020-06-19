Российский рынок акций вчера вновь выглядел очень слабо: по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял почти 0,6%. При этом наши бумаги проигнорировали рост цен на нефть, что настораживает.

Сегодня с утра внешний фон складывается слабо позитивный: в пределах 0,2% подрастают американские фьючерсы, около 42 долларов за баррель торгуется нефть. С учетом излишней перепроданности и на закрытии шортов начало торгов с утра может быть слабо позитивное.

Однако если внешний фон резко не улучшится, то под занавес торгового дня вполне логичным будет сокращение позиций по акциям. Риски второй волны коронавируса никуда не делись, а статистика по заболеваемости выходит в последнее время скорее негативная. Если число заболевших за выходные продолжит нарастать, то в отсутствии явных драйверов роста новую неделю мировые рынки могут начать со снижения.

Индекс Мосбиржи вчера в очередной раз протестировал нижнюю границу боковика 2700 пунктов. Не исключено, что сегодня проверка данной отметки на прочность ближе к вечеру повторится, а вот закрытие ниже нее может стать сильным техническим сигналом для продолжения распродаж.

Настораживает и опережающее рынок снижение акций банков. Это может быть признаком выхода инвесторов, прежде всего иностранных, из российских бумаг.

Однако пальму первенства в падении опять взял «Аэрофлот» (-4,7%) на слухах об огромной допэмиссии. Брать бумаги даже на отскок мы не рекомендуем.

Продолжилось падение и «Норникеля». Пока остается непонятным, какие по величине затраты понесет компания для ликвидации последствий экологической катастрофы в Норильске. Учитывая сильную локальную перепроданность бумаг, подрастающие сегодня платину и палладий, по бумагам можно ждать отскока. Но приобретать акции ГМК на среднесрочную перспективу очень страшно. Снижение может возобновиться в любой момент.

Основное внимание сегодня будет приковано к решению Банка России по ставке. В цены ОФЗ уже заложено снижение показателя примерно на 0,75 п.п. Однако большинство экспертов склоняется к мысли, что ЦБ снизит ставку на процентный пункт. Еще полторы недели назад так же думали и мы, но после «черного четверга» 11 июня у нас закрались сомнения: в свете нарастающих рисков регулятор может пойти на более слабое снижение, оставив себе возможность для маневра.

По-прежнему считаем, что снижение ставки еще не полностью заложено в котировки рубля, и ждем ухода пары доллар-рубль выше отметки 70.

Нефть вчера обрадовалась заявлению Ирака о готовности компенсировать излишне добытые в мае объемы нефти в течение трех месяцев. Не исключено, что сегодня котировки попробуют уйти выше 42 долларов за баррель, где мы рекомендуем открывать спекулятивные шорты с целью поймать доллар-два.

Нефтяной рынок, так же как и фондовый, в любой момент может оказаться под давлением рисков усиления коронавирусной пандемии, что приведет к сокращению потребления топлива прежде всего авиацией. Справедливым для нефти пока видится коридор 39-43 доллара за баррель.