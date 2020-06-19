Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть немного дорожает, а поток негативных новостей о COVID-19 не увеличивается. В начале дня российские индексы могут попытаться отыграть часть потерь предыдущей сессии. В случае агрессивного снижения ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта рынок получит дополнительный стимул для переоценки своих рисков и доходности. Схожие процессы также происходят на внешних площадках. Стоит сформироваться условиям для коррекции, как на помощь приходят регуляторы, которые снижают ставки, или увеличивают объёмы количественного смягчения.

По итогам торгов 18 июня индекс МосБиржи снизился на 0,58% до 2724,33 п., а РТС также на 0,58% до 1230,71 п. Внешний фон давил на отечественные акции в течение всего дня. Основную негативную нагрузку несли новости о возможной второй волне COVID-19. В Пекине уже приняты меры профилактического порядка, включая отмену авиасообщения. В нескольких американских штатах отмечается резкий рост заболеваемости и госпитализаций. Также своё влияние оказали неприятные корпоративные новости. Менеджмент «ВСМПО-Ависма» (-3,3%) предупредил о сокращении производства и возможных увольнениях, а также о вероятности полной приостановки работы в сентябре. Столь серьёзные меры требуются в ответ на резкое падение спроса авиастроителей на титановые изделия. Акции «Аэрофлот» просели на 4,71% на новостях о возможной докапитализации компании через доп. Эмиссию акций на 80 млрд рублей. В акциях «Магнит» (-3,17%) ожидаемая просадка на дивидендной отсечке. Среди аутсайдеров дня также были «Сбербанк» (-2,1%), «Сургутнефтегаз» (-2,03%), АФК «Система» (-2,02%) и «ФосАгро» (-1,78%). Наиболее сильный рост показали «Ростелеком» (+2,19%), TCS Group (+1,94%), «Детский Мир» (+1,89%) и «Татнефть» (+1,87%). Из статистики по РФ стоит отметить снижение цен производителей за май на 2,8%, а в годовом выражении на 14,1%. К слову, подобная динамика цен производителей может подтолкнуть ЦБ РФ к более решительным действиям. Активность была средней. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 77,604 млрд рублей.

Рубль преимущественно укреплялся в течение дня, но к вечеру сдал свои позиции против доллара, как и другие валюты сырьевой направленности. Сам индекс доллара показывал рост более 0,3% до 97,46 п. Происходило это на фоне растущей нервозности американских инвесторов, что попытки экономики восстановиться натолкнуться на вторую волну COVID-19, а значит повышается спрос на защитные активы. С другой стороны, отступление рубля было незначительным. Нефть находится на комфортных ценовых значениях для сложившихся условий. Даже снижение ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов не лишит рубль положительной доходности. Впрочем, как мы отмечали по итогам аукционов ОФЗ, большой надежды у покупателей на агрессивное снижение нет, так как средневзвешенная доходность по ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением в 2025 году составила 5,18%. Остаётся лишь дождаться решения регулятора. При снижении ставки на 50 базисных пункта и указании на возможность дальнейшего смягчения рубль, скорее всего, продолжит постепенное укрепление.

Индексы США завершили день разнонаправленно. NASDAQ и S&P 500 смогли показать рост, а вот DJIA записал на свой счёт минус. Вышедшая статистика также показала противоречивую картину. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии поднялся до положительного значения 27,5 п. в июне по сравнению с отрицательными 43,1 п. в мае. Однако впечатление испортили данные по первичным обращениям за пособием по безработице. На прошлой неделе они составили 1,508 млн против 1,566 млн неделей ранее. Ожидалось снижение до 1,3 млн. Рынок также сдерживала статистика роста заболеваемости COVID-19 и госпитализаций в ряде штатов. Худшим сектором стала недвижимость (-1,34%), а наиболее сильный рост был в секторе потребительских товаров повседневного спроса (+0,54%). Из выступлений представителей ФРС можно сделать главный вывод, что восстанавливаться американская экономика будет долго. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что потребуется 1-2 года, чтобы вернуться к состоянию до пандемии. По итогам торгов DJIA снизился на 0,15% до 26080,10 п., S&P 500 поднялся на 0,06% до 3115,34 п., а NASDAQ вырос на 0,33% до 9943,05 п.

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. Ситуация с коронавирусом в мире не стала лучше, но уверенность инвесторов в постоянных стимулах продолжает расти. Накануне Банк Англии расширил программу покупки государственных облигаций на 100 млрд фунтов стерлингов до 745 млрд. Региональная статистика также не подвела. В Австралии торговый оборот вырос за май на 16,3%, а в годовом выражении, что ещё более важно, повысился на 5,3%. Инфляция в Японии продолжает балансировать на грани. В мае она составила 0,1%, а стержневой показатель цен остался на уровне —0,2%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22495,21 п. (+0,63%), Hang Seng — 24464,49 п. (+0,00%), Shanghai Composite — 2958,98 п. (+0,67%).

Накануне прошло совещание мониторингового комитета OPEC+ в рамках которого Ирак и Казахстан обещали компенсировать свою слабую дисциплину дополнительным снижением добычи в течение трёх месяцев. Это помогло котировкам нефти удержаться от снижения. Более того, на рынке формируется структура бэквордации, когда ближние контракты стоят дороже дальних. Поставки в августе на $0,1 дороже сентябрьских и октябрьских. Как правило, это говорит о недостаточном текущем предложении. Впрочем, на рынке вполне справедливо опасаются того, что некоторые производители в США могут начать наращивать добычу при текущих ценах. Однако вплоть до прошлой пятницы производство снижалось. Согласно отчёту Минэнерго США, оно упало до 10,5 млн бар. к 12 июня, что на 2,6 млн бар. ниже рекордных значений этой зимой. К 9:00 мск Brent — $41,91 (+0,96%), WTI — $39,36 (+0,79%), Золото — $1737,6 (+0,38%), Медь — $5755,19 (+0,87%), Никель — $12860 (-0,26%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 97,36 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась около 0,70%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,122 (+0,11%), GBP-USD — $1,245 (+0,24%), USD-JPY – 106,84 (-0,04%).