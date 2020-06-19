Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале торгов пятницы на умеренно позитивном внешнем фоне. Рост стоимости нефти марки Brent и азиатских площадок поддержат отечественный рынок акций и валюту.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть немного дорожает, а поток негативных новостей о COVID-19 не увеличивается", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В начале дня российские индексы могут попытаться отыграть часть потерь предыдущей сессии, считает он.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2730-2740 пунктов.

"Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 41,9 доллара за баррель, прибавляя порядка 1%", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле, добавляет он. На таком фоне в начале сессии ожидаем снижения пары доллар-рубль в район 69,6 рубля, говорит он.

Поддержку рублю окажет рост цен на сырую нефть, также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Аналитик ожидает укрепления курса рубля на открытии торгов ММВБ до уровня 69,65 и дальнейшего движения котировок в диапазоне 69,3-70,1 рубля за доллар.

"Основное внимание сегодня будет приковано к решению Банка России по ставке. В цены ОФЗ уже заложено снижение показателя примерно на 0,75 п.п. (до 4,75% — ред.). Однако большинство экспертов склоняется к мысли, что ЦБ снизит ставку на процентный пункт", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов показали смешанную динамику на данных с рынка труда и на фоне опасений второй волны коронавируса.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра поднимаются на 0,23-0,4%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,71%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,89% японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,47%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%.

Стоимость нефти растёт на 0,96% — до 41,91 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,12% — до 1,1216 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг снизился на фоне негативной динамики на большинстве западных площадок, несмотря на рост стоимости нефти.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,58%, до 2724,33 пункта, индекс РТС — на 0,58%, до 1230,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 12 копеек — до 69,86 рубля, евро снизился на 11 копеек, до 78,3 рубля, следует из данных Московской биржи.