Сегодня состоится долгожданное заседание ЦБ по ставке. В этот раз консенсус-прогноз предполагает снижение на 100 б.п. до 4,5%, однако единодушия среди участников рынка нет, и разброс оценок ожидаемого шага находится в диапазоне от 50 до 100 б.п. Мы полагаем, что текущая динамика инфляции позволяет регулятору пойти на такой существенный пересмотр ключевой ставки, как 100 б.п., и не исключаем, что будет дан довольно мягкий комментарий по итогам заседания. Если это произойдет, то поддержку должны получить прежде всего длинные ОФЗ, которые в предыдущие три недели преимущественно были под давлением из-за того, что многие участники рынка стали сомневаться, что ставка будет снижена на 100 б.п. Вместе с тем, если ставка будет снижена на 100 б.п., но регулятор даст намек, что цикл снижения подошел или близок к концу, то реакция рынка может быть неоднозначной. В настоящее время на кривой ОФЗ всего шесть выпусков, предлагающих положительный кэрри к текущей ключевой ставке (5,5%).

Напомним, что на следующей неделе состоятся два аукциона репо: один сроком на один месяц, второй сроком на год, последний и представляет сейчас наибольший интерес. Если ставка будет снижена на 100 б.п., то тогда положительный кэрри к ставке репо (ключевая плюс 25 б.п.) будут предлагать гораздо больше выпусков, со сроком обращения четыре и более лет. Вчера накануне решения ЦБ активность в сегменте госбумаг была ожидаемо низкой, биржевой оборот едва превысил 41 млрд руб., и почти 70% пришлось на три выпуска: ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г., ОФЗ 26228 с погашением в 2030 г. и ОФЗ 26233, погашаемые в 2035 г. Доходности вдоль кривой снизились в среднем на 2–4 б.п.