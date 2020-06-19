Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 100 б. п. – до 4,5%, в соответствии с рыночным консенсус-прогнозом. При этом регулятор отметил, что “будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров”. В ЦБ полагают, что “существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4%”. По нашему мнению, эта формулировка может означать слишком низкие темпы инфляции.

Заявление о том, что руководство Центробанка будет снова рассматривать вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки, в сочетании с тем, что оно допускает замедление инфляции до уровней, значительно ниже таргетируемых 4%, делает актуальным вопрос о готовности регулятора к тому, чтобы в ближайшие месяцы опустить ставку до менее 4%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина две недели назад отмечала, что по ее мнению отрицательные процентные ставки в реальном выражении России не нужны.

Наш базовый сценарий предполагает, что мнение главы Центробанка не изменилось и она подтвердит свою позицию на пресс-конференции, которая начнется в 15:00 мск. Если так и произойдет, дальнейшее снижение доходности ОФЗ на будущей неделе может оказаться под вопросом.