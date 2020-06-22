На прошлой неделе индекс МосБиржи продолжал пребывать в боковом коридоре.

Периодически инвесторов пугают новостями о второй волне КОВИД-19, и рынок начинает снижаться. Но высокие (относительно марта) цены на нефть не дают развиться понижательной тенденции. Цены на нефть марки Brent будут находиться в «зоне быков» до тех пор, пока не будет пробита вниз зона поддержки $37,24-$36,5. По прогнозу BP, пандемия коронавируса может оказать «продолжительное влияние на мировую экономику», в результате чего спрос на нефть будет низким в течение «длительного периода».

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе видеоконференции предупредил, что восстановление после пандемии будет трудным процессом и никакого быстрого решения проблемы нет. Но есть факторы и в пользу относительно высоких цен на нефть.

По информации нефтетрейдеров Vitol и Trafigura, в июне спрос на нефть показывает признаки роста. Кроме того, нефтяным компаниям стало трудно финансировать геологоразведку. Я же считаю, что во втором полугодии маятник качнется в пользу низких цен на нефть, и котировки нефти марки Brent снизятся в район $29 или даже ниже.

В пятницу американские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Компания Apple заявила, что снова закроет магазины в ряде штатов из-за коронавируса. При этом участники рынка и многие аналитики ждут увеличения программ стимулирования экономики, поэтому вряд ли коррекции индексов могут быть сильными. Аналитик Morgan Stanley Майк Уилсон полагает, что наблюдаемая коррекция по индексу S&P 500 – явление, не удивительное для зарождающихся бычьих рынков. Уилснон полагает, что индекс опустится до 2800, прежде чем возобновится рост. На июнь 2021 года целевой уровень Morgan Stanley по S&P 500 теперь составляет 3350. Бычий сценарий– 3700, медвежий – 2900.

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 4,5 %. Денежные власти заранее намекнули, что созрели предпосылки для такого снижения, потому что инфляция находится ниже целевого показателя 4%. Решение окажет благоприятное воздействие на рост ипотечного кредитования, поэтому в пятницу среди лидеров роста были отмечены акции компании застройщиков. На курс пары Usd/Rub это событие влияние не оказало.

Если подходить к анализу пары Usd/Rub с технической точки зрения, то покупки со спекулятивной целью можно начать после пробития наверх зоны сопротивления 71,2-72. Цель повышения 75. Но, а стратегически, с прицелом на конец года, можно покупать доллар уже сейчас. По мере того как экономика будет выходить из временного простоя, давление на рубль возрастет.