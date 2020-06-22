Американские биржи в пятницу завершили торги снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,56%, закрывшись на отметке 3097,74 пункта; промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,03%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,70%, что стало самым низким показателем более чем за неделю. Доходность 10-летних облигаций Германии уменьшилась на один базисный пункт, до −0,42%.

Поводом для негативных настроений послужили заявления Apple о закрытии магазинов во Флориде, Аризоне и Южной и Северной Каролине из-за роста новых случаев заболевания COVID-19. Новые случаи коронавируса установили рекорды в шести штатах США, и в ходе видеоконференции председатель Федеральной Резервной Системы США Джером Пауэлл предупредил, что восстановление экономики после пандемии будет сложным и быстрого решения проблемы не будет.

На прошедшей неделе росту цен на нефть способствовали прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на рекордные на 5,7 миллиона баррелей в сутки, и экспертные оценки Bloomberg, исходя из которых экспорт нефти из Саудовской Аравии в США во второй половине июня и в июле может опуститься до минимума за 35 лет. Кроме того, поддержку ценам оказали данные нефтегазовой компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 19 июня, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось еще на 7 единиц, до 199 штук. Показатель снижается четырнадцать недель подряд, и за все это время число установок снизилось уже на 72,6%. Однако на фоне спекуляций в отношении второй волны коронавируса и ожиданий более медленного восстановления мировой экономики нельзя исключать, что цена фьючерсного контракта Brent еще какое-то время может оставаться под давлением.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1,26%, закрывшись на отметке 2758,67 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2690 пунктов, основное сопротивление — 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 120000 и 118000 пунктов, сопротивление — 123700 пунктов. Рубль завершил торги на отметке 69,43, прибавив 0,63% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69,20 и 68,45, сопротивления — 70 и 70,50.