В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе – надежды, связанные со стимулирующими мерами и постепенным «открытием» экономики в развитых странах, поддерживали спрос на глобальных фондовых площадках, а резкое смягчение денежной политики ЦБ РФ (ключевая ставка снижена с 5.5% до 4.5% годовых) оказало поддержку ликвидности на внутреннем рынке. В итоге Магнит (MGNT) вырос на 4.2%, Лукойл (LKOH) – на 2.1%, Полюс (PLZL) – на 2.0%, Татнефть (TATN) и Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.8%. Тем временем в минусе закрылись АФК Система (AFKS, —2.0%) и ВТБ (VTBR, —1.8%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Русснефти (RNFT) подорожали на 7.2%, группы ЛСР (LSRG) – на 6.5%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 4.8%, ОГК-2 (OGKB) – на 4.4%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Внешний фон пока не дает достаточных оснований для выходя из консолидации по индексу РТС.

В то время, как в отдельных странах смягчение социальных ограничений дает основания для некоторого оптимизма в отношении деловой активности, закрытие одиннадцати магазинов Apple в США из-за эпидемиологической угрозы напомнило инвесторам о хрупкости восстановительных процессов в экономике. В течение дня некоторое влияние на ожидания глобальных инвесторов могут оказать данные по продажам домов на вторичном рынке США (17:00 мск).

На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация в диапазоне 69.5 – 70.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.