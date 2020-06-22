Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 бп, до 4,5% – минимального уровня с момента ее появления в сентябре 2013 г.

На наш взгляд, из пресс-релиза регулятора и пресс-конференции председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной следует три тезиса.

Во-первых, нижний порог для ключевой ставки задается прогнозом ЦБ в отношении инфляции на ближайшие 12 месяцев. В отношении последнего регулятор отмечает, что «существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году». Сложно сказать, насколько решение ЦБ уменьшает этот риск, однако мы полагаем, что июльский прогноз ЦБ по инфляции на 2021 г. будет представлен в виде диапазона значений (3,5–4,0%) – в отличие от «точечного» апрельского прогноза (4%). С учетом собственного правила ЦБ, согласно которому ставка в реальном выражении должна оставаться положительной, этот диапазон можно считать ориентиром минимального уровня номинальной ключевой ставки на 2020 г.

Во-вторых, обсуждение вопроса о пересмотре диапазона нейтральной ставки, вероятно, начнется уже в ближайшее время. Ранее в качестве долгосрочного ориентира нейтральной ставки ЦБ использовал диапазон 6–7%. Новая оценка будет озвучена (или как минимум предложена к обсуждению) уже в июльском Докладе о денежно-кредитной политике. Наш анализ опыта других развивающихся стран, которые также проводят политику инфляционного таргетирования (см. Внутри статистики – Маневр по Ибсену: еще одна оценка R*), показал, что нейтральное значение процентной ставки для России должно составлять около 5,5%, исходя из чего можно предположить, что новый диапазон составит 5–6% (что позволяет учесть некоторый элемент неопределенности).

В-третьих, комментарии председателя Банка России относительно июльского заседания указывают на то, что при принятии решений регулятор продолжит руководствоваться поступающей экономической статистикой, а также на то, что итогом следующего заседания может стать как сохранение ставки без изменений, так и ее дальнейшее снижение.

Выводы:

наш базовый сценарий остается прежним: мы полагаем, что в июле ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 4,5%;

на каком уровне ключевая ставка окажется к концу 2020 г., будет зависеть от того, насколько будет пересмотрен инфляционный прогноз ЦБ на 2021 г.; как уже было сказано, мы полагаем, что в июле текущий точечный прогноз (4%) будет заменен на диапазон значений (3,5–4,0%) – и именно этот диапазон мы видим в качестве нижней границы значения ключевой ставки в этом году;

тем не менее, исходя из наших собственных прогнозов по инфляции, мы оставляем прогноз ключевой ставки на конец 2020 г. без изменений – 4,5%;

с учетом текущей неопределенности в отношении потенциального ускорения инфляции мы ожидаем, что ключевая ставка останется на уровне 4,5% в течение всего 2021 г., а возможно, и на более длительный срок.

Следующее заседание Совета директоров Банка России состоится 24 июля.