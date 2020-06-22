Основным риском для мировых финансовых рынков по-прежнему остается характер развития заболеваемости в мире коронавирусом, и прежде всего в США. До вчерашнего дня число заболевших в Штатах росло 6 дней подряд, и именно этот фактор во многом препятствовал росту рынков на прошлой неделе, став поводом для сокращения позиций по акциям накануне выходных.

В пятницу американский рынок от роста на 1,2-1,4%% перешел к снижению, потеряв к окончанию торгов 0,6-0,8%%. Сегодня ситуация более оптимистична: число заболевших в Штатах в воскресенье снизилось до 27 тыс человек с субботних 34,2 тыс. Пока нельзя назвать это изменением тренда, но дальнейшего роста не произошло, и американские фьючерсы отреагировали на эти данные ростом сегодня с утра на 0,5%.

Впрочем, пока они находятся ниже уровня, когда закрывался наш рынок в пятницу. Поэтому ждем открытия Индекса Мосбиржи недалеко от пятничного показателя, то есть в середине боковика 2700-2810 пунктов. Этот канал останется актуальным и на сегодняшний день.

Лучше рынка сегодня будут акции золотодобытчиков «Полюс» и «Полиметалл». На прошлой неделе они корректировались, и сняли техническую перепроданность, так что сегодня им вполне по силам отыграть рост золота на 0,6%.

Сейчас котировки золота расположились посередине зоны сопротивления 1700-1800 долларов за тройскую унцию. Однако на месячном графике золота явно прослеживается сильный восходящий тренд. При пробое 1800 долларов не исключено быстрое движение в район «круглой» отметки 2000 долларов. При этом предыдущие исторические максимумы в районе 1920 долларов не станут серьезной преградой для роста.

Неплохо было бы отскочить «Норникелю» и Сбербанку, прошлую неделю выглядевшими хуже рынка. Не исключено, что их слабая динамика является признаком выхода нерезидентов из российских акций. Будем пристально смотреть за этими бумагами как индикатором поведения иностранных инвесторов.

Дорожающее золото будет оказывать поддержку рублю, поскольку в резервах РФ много этого драгоценного металла. Продолжает снижаться и доллар на мировой арене: пара евро-доллар сверху вниз тестирует на прочность отметку 1,12. С учетом общего позитивного внешнего фона и наступления налогового периода складываются все предпосылки для укрепления российской валюты. Но на сильный рост рубля мы не рассчитываем, внутренний негатив в виде слабости отечественной экономики будет его во многом компенсировать. Наиболее вероятный диапазон торгов парой доллар-рубль на сегодня – 69-69,8 руб за доллар.

Нефть торгуется вблизи отметки 42 доллара за баррель. Пока от желания зафиксировать прибыль по итогам роста на прошлой неделе инвесторов сдерживает позитивный внешний фон. Но и поводов для дальнейшего подъема нет. При появлении негативной информации или ухудшении внешнего фона ждем плавного движения нефти в район 40 долларов за баррель.

Сегодня Мосбиржа начинает вечерние торги наиболее ликвидными акциями. Это сильный позитивный фактор для российского рынка. Теперь осторожные инвесторы будут намного меньше сокращать позиции вечером, поскольку получат возможность отыгрывать все движения американского рынка, а риск попасть на негативный гэп с утра резко уменьшается.