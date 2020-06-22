Внешний фон перед стартом торгов в России тревожный. С одной стороны, некоторые азиатские индексы пытаются расти, а, с другой — нефть испытывает сомнения по поводу восстановления спроса на фоне развивающейся второй волны COVID-19. Золото, как индикатор риска, продолжает привлекать внимание инвесторов. Вероятно, что российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия в пятницу. Рубль имеет шансы на укрепление, как и схожие сырьевые валюты, за которыми есть не только «печатный станок».

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2743,80 п. до 2758,67 п., а РТС с 1238,11 п. до 1249,67 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,1261 до $1,1177. Пара USD-RUB упала с 70,20 до 69,44, а EUR-RUB с 79,20 до 77,65. Нефть Brent подорожала с $38,73 до $42,19 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3041,31 п. до 3097,74 п.

Прошедшая неделя вновь принесла рынкам тревожные мысли о второй волне COVID-19. Всемирная Организация Здравоохранения предупредила о том, что COVID-19 входит в очень опасную фазу. Apple планирует закрыть несколько магазинов в ряде штатов из-за высокого уровня заболеваемости. С другой стороны, появились новости о том, что Китай намерен нарастить закупки сельскохозяйственной продукции из США, чтобы соблюсти свои обязательства по торговой сделке первой фазы. Однако оптимизм по торговле может на следующей неделе столкнуться с дальнейшим распространением COVID-19 в США и вероятными заявлениями о необходимости сохранять меры социального дистанцирования. Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что, скорее всего, не стоит ждать быстрого восстановления американской экономики. Поэтому могут понадобиться дополнительные стимулы от ФРС и Конгресса. На предстоящей неделе рынки смогут получить предварительные данные по деловой активности в июне, что, по сути, покажет приблизительную скорость восстановления.

Народный Банк Китая в понедельник может изменить свои базовые ставки. Днём важной статистики не будет, а вечером в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. В еврозоне опубликуют индекс доверия потребителей за июнь.

Во вторник будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг от Японии до США. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны поднимется до 41,0 п. с 31,9 п. в мае. В США появятся данные по продажам нового жилья, а закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке в среду. Однако ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,25%. Далее в Германии выйдут индексы текущих условий, деловых ожиданий и делового климата IFO. Вечером Минэнерго США сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов. В России совет директоров Московской Биржи рассмотрит ситуацию, сложившуюся в следствии отрицательных значений по контрактам WTI. Бумаги «Газпром Нефти» будут торговаться последний день с дивидендами 19,82 рублей на акцию.

Китай и Гонконг празднуют в четверг День драконьих лодок. В Германии в этот день выйдет индекс потребительского климата (Gfk) В США опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования за май. Ожидается, что они выросли за месяц на 10,6%. Число первичных заявок на получение пособия по безработице могло сократиться до 1,3 млн с 1,508 млн на предыдущей неделе. В России выйдут данные по международным резервам.

В пятницу ЕЦБ опубликует данные по кредитованию. В США ожидается статистика цен личного потребления за май. Закроют день отчёты потребительского доверия от Университета Мичигана и по активным буровым от Baker Hughes. В России акции «Татнефти» будут торговаться последний день с дивидендами.

Азиатские рынки начали новую неделю осторожным повышением, но хрупкий оптимизм весьма быстро угасал. В США рост заболеваемости вернулся к показателям на начало мая. Apple планирует повторное закрытие своих магазинов в городах с повышенным риском. Однако логика рынков говорит о том, что при негативном сценарии ФРС и другие центральные банки будут усиливать количественные стимулы, а это означает увеличение привлекательности активов против денег. Народный Банк Китая сохранил ставки заимствования для премиальных заёмщиков на уровнях 3,85% на год и 4,65% на пять лет. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22488,47 п. (+0,04%), Hang Seng — 24502,20 п. (-0,57%), Shanghai Composite — 2966,24 п. (-0,05%).

Нефть стартовала неделю в плюсе, но весьма быстро растеряла свой оптимизм на опасениях ужесточения карантинных мер из-за второй волны COVID-19. С одной стороны, меры по сокращению добычи ограничивают предложение на рынке, но, с другой, восстановление спроса находится под угрозой второй волны. Буровая активность в США продолжает снижаться с середины мая. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось ещё на 10 штук до 189 единиц. Рост рисков второй волны и ожидания дальнейших масштабных стимулов продолжает обеспечивать золото повышенным вниманием. Резервы SPDR Gold Trust увеличились за неделю с 1136,22 тонн до 1159,31 тонн. К 9:00 мск Brent — $42,05 (-0,33%), WTI — $39,63 (-0,50%), Золото — $1766,7 (+0,78%), Медь — $5775,03 (+0,33%), Никель — $12715 (-0,42%).

Индекс доллара снижался на 0,15% до 97,48 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,69% по сравнению с 0,70% вечером в пятницу. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,12 (+0,17%), GBP-USD — $1,238 (+0,26%), USD-JPY – 106,88 (+0,02%).