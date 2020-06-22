Российский рынок акций будет колебаться у уровней предыдущего закрытия, рубль понизится в начале дня на смешанном внешнем фоне. Снижение нефтяных котировок не даст возможность отечественному рынку акций подрасти.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон пока не дает достаточных оснований для выходя из консолидации по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"В то время как в отдельных странах смягчение социальных ограничений дает основания для некоторого оптимизма в отношении деловой активности, закрытие одиннадцати магазинов Apple в США из-за эпидемиологической угрозы напомнило инвесторам о хрупкости восстановительных процессов в экономике", — отмечает аналитик.

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,5%, в диапазоне 2745-2770 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия локального рынка акций со сдержанным отклонением", — говорит аналитик.

Нефть испытывает сомнения по поводу восстановления спроса на фоне развивающейся второй волны COVID-19, золото, как индикатор риска, продолжает привлекать внимание инвесторов, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Вероятно, что российский рынок начнет день вблизи значений закрытия в пятницу", — полагает он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в понедельник на открытии торгов небольшого ослабления рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу до уровня 69,7 рубля за доллар и последующее движение в диапазоне 68,85-69,7 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в пятницу закрылись разнонаправленно, с одной стороны, трейдеры оптимистично настроены по поводу перспектив восстановления экономики, с другой — оценивают риски второй волны заражений коронавирусом.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра поднимаются на 0,02-0,27%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,02%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,2% японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,07%.

Стоимость нефти снижается на 0,4% — до 42,02 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,16% — до 1,1193 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос в последний рабочий день недели на дорожающей нефти и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи закрытию торгов поднялся на 1,26%, до 2758,67 пункта, индекс РТС — на 1,54%, до 1249,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 43 копейки — до 69,44 рубля, евро снизился на 65 копеек, до 77,65 рубля, следует из данных Московской биржи.