В пятницу Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за май. Как мы уже писали, в прошлом месяце промышленное производство упало на 9,6% (здесь и далее – год к году) по сравнению со снижением на 6,6% месяцем ранее из-за усиления спада в добывающем секторе. При этом ситуация в обрабатывающей промышленности в мае несколько улучшилась. Умеренный рост наблюдался в большинстве сегментов пищевой промышленности, производстве химических веществ, лекарственных средств и медицинских изделий, а также мебели. В то же время резкий спад наблюдался практически во всех остальных секторах обрабатывающей промышленности. Оборот розничной торговли сократился на 19,2% после падения на 23,2% в апреле. Торговля продовольственными товарами снизилась на 8,6%, а непродовольственными – на 29,2%. Грузооборот транспорта уменьшился на 9,5% после сокращения на 5,8% в апреле. Перевозки по железной дороге просели на 6,6%, а объемы трубопроводного транспорта – на 13,4%. Объем строительных работ стал меньше на 3,1% после снижения на 2,3% в апреле. При этом ввод жилья упал в мае на 24,4% после снижения на 36,5% в предыдущем месяце. Платные услуги населению упали на 39,5% после апрельских минус 37,9%. Производство сельскохозяйственной продукции в мае увеличилось на 3,2% по сравнению с ростом на 3,1% в предыдущем месяце. Безработица повысилась до 6,1% экономически активного населения с 5,8% месяцем ранее.

Ожидаем заметного оживления деловой активности этим летом

Согласно нашим расчетам, в мае российский ВВП обвалился на 14,6% после падения на 13,9% месяцем ранее. Основной положительный вклад в экономическую динамику, как и месяцем ранее, внесло сельское хозяйство, производство в котором продолжило расти умеренными темпами. В то же время наблюдавшийся второй месяц подряд глубокий спад в торговле и секторе услуг, а также ускорившееся падение в добывающей промышленности и на транспорте, негативно отразились на темпах роста ВВП в мае. Мы полагаем, что усугубление спада в добыче полезных ископаемых и транспортной отрасли связано с выполнением обязательств в рамках сделки ОПЕК+. При этом динамика остальных ключевых показателей в мае, на наш взгляд, является в значительной степени сопоставимой с апрельской. Это говорит о том, что в мае санитарные ограничения оставались практическими такими же действенными, как и месяцем ранее. Мы ожидаем, что начавшееся в июне значительное ослабление карантина в большинстве российских регионов уже этим летом приведет к существенному улучшению ситуации в торговле, секторе услуг, а также в обрабатывающей промышленности. Ключевым фактором поддержки станет предполагаемое восстановление мировой экономики. Несмотря на то что в настоящее время подготовленный правительством общенациональный план восстановления экономики РФ выглядит менее масштабным по сравнению с мерами поддержки в развитых странах, мы полагаем, что его реализация окажет ощутимую поддержку промышленности в среднесрочной перспективе. Кроме того, улучшению экономической ситуации будет способствовать смягчение денежно-кредитной политики ЦБР. Основными же среднесрочными рисками являются возможная вторая волна эпидемии, а также резкое ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Недавно мы пересмотрели макроэкономический прогноз и теперь ожидаем, что по итогам этого года российский ВВП снизится на 5,7%, а в 2021 г. экономика вырастет на 2,4%.