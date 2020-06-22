Как сообщил глава Норникеля Владимир Потанин, на данный момент на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 в Норильске компания потратила 70 млн долл. Помимо расходов на устранение последствий аварии, в ревизию объектов и укрепление защитных сооружений будет инвестировано 35 млн долл. в текущем году и еще 160 млн долл. в 2021 г. По словам Потанина, работы по складированию собранного дизельного топлива планируют завершить в течение 2,5–3 месяцев, а процесс рекультивации загрязненной почвы, по расчетам Норникеля, займет 11 месяцев.

По нашим оценкам, дополнительные расходы на обеспечение безопасности составляют 1% и 5% от планируемых капзатрат Норникеля за 2020 и 2021 гг. соответственно, что представляет незначительный риск с точки зрения доступного акционерам свободного денежного потока. Если же учесть, что фактические затраты зачастую оказываются ниже прогнозируемых, на данном этапе существенного роста капзатрат компании мы не ожидаем.



