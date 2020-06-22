В период действия карантинных мер большинство операторов непродовольственных розничных сетей были вынуждены временно закрыть магазины: по данным Росстата, оборот в этом сегменте сократился на 36% в апреле и 29% в мае.

Сегмент торговли продовольственными товарами оказался более устойчивым, скорректировавшись на 9% г/г в эти же месяцы. По мере отмены ограничений в ближайшие месяцы непродовольственный сегмент будет восстанавливается быстрее ввиду эффекта низкой базы. Среди анализируемых нами компаний X5 Retail Group показала в апреле рост выручки на уровне 1к20 (15,6% г/г); в мае рост чуть замедлился, но в июне вновь ускорился. Дополнительные расходы на санитарно-гигиенические мероприятия, по оценке компании, составили 1 млрд руб. (1% EBITDA). Исходя из этих факторов, мы ожидаем во 2к20 рост выручки на 14% г/г.

Между тем руководство X5 представило оптимистический прогноз по прибыльности на текущий квартал: в частности, рентабельность EBITDA должна остаться на уровне годичной давности (8,3%). На наш взгляд, в текущих котировках Х5 уже учтены перспективы по прибыльности и дивидендам, а также впечатляющая операционная динамика, поэтому потенциал дальнейшего роста весьма ограничен. За последние 10 дней акции подорожали на 5%, и теперь, как нам представляется, оценены справедливо, исходя из значения коэффициента EV/EBITDA на 2020 г. в 5,6x и заложенной в нашу модель дивидендной доходности 7%.