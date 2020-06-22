Ресторанный рынок Москвы: основной интерес представляют темпы восстановления
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате постепенного снятия ограничений ресторанный бизнес Москвы восстановился на 65% относительно уровня до пандемии.
С 16 июня ресторанам было позволено открыть летние веранды в дополнение к обслуживанию на вынос. Все ограничения будут полностью сняты с 23 июня. По данным Росстата, в период действия жестких ограничений в апреле–мае сегмент ресторанов скорректировался более чем на 50%. В 2019 г. объем этого рынка составил 202 млрд руб., что составляет 12% от общего объема ресторанного бизнеса в России. У Domino’s Pizza в России примерно 80% всех ресторанов расположено в Москве и Московской области. По данным компании, после начала вспышки COVID-19 ее сопоставимые продажи в годовом сопоставлении упали на 32%, и на данный момент, согласно комментариям менеджмента, особых признаков восстановления не видно. Смягчение ограничений и возобновление обычного обслуживания в ресторанах и кафе (38% совокупной выручки компании по итогам 2019 г.) должны положительно сказаться на динамике выручки. Основной интерес будут представлять темпы восстановления.
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