Цены нефти марки Брент за прошлую неделю подросли и на закрытие недели находились чуть выше 42 долларов за баррель, то есть вернулись в окрестность достигнутых на начало июня максимальных отметок.

Подбодрили покупателей поступившие на прошлой неделе данные о сильном снижении добычи нефти в США. Количество активных нефтяных буровых в США на прошлой неделе продолжило сокращаться. В результате четырнадцати недель подряд сокращения буровая активность уменьшилась кратно. Резкое снижение буровой активности обещает сдержанность в поступлении из кладовых США новой нефти и уже стало приносить свои плоды в графике добычи. Сокращение добычи со средины марта составило уже 2,6 Мб/д, а на прошлой неделе объем добычи нефти в стране снизился до 10,5 Мб/д., что является минимальным значением с весны 2018 года.

Убедительные старания для балансировки рынка предпринимают страны ОПЕК+. Так, страны ОПЕК в мае снизили добычу на 6,3 Мб/д по сравнению с апрелем. Напомним, что на этот раз дисциплина выполнений обязательств по сокращениям добычи была на высоте и страны ОПЕК+ в сумме лишь на десятую долю не смогли выйти на плановые показатели. А страны, у которых появились недовыполненные сокращения, обязались их компенсировать дополнительными снижениями добычи в будущем. Кроме того на рынке циркулировали слухи о том, что ОПЕК+ может в июле на встрече 15 июля не только продлить наиболее объемные сокращения, но даже их возможно усилить. Впрочем, пока это только мечтания.

По факту произошедшее сильное снижение добычи пока смогло восстановить баланс спроса и предложения на рынке нефти. В среду на прошлой неделе Минэнерго США сообщило о том, что коммерческие запасы сырой нефти в США еще подросли на 1,215 Мб. Теперь главной интригой станет дальнейшая динамика развития пандемии и темпы восстановления спроса. Здесь особенного оптимизма нет. Так, в интервью газете Handelsblatt министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года. По словам Новака, в связи с пандемией коронавируса "люди будут меньше летать, меньше ездить, меньше путешествовать", зато вырастет онлайн-активность. Но онлайн-активность, как известно, расходует мало энергоносителей. А вот спрос на нефть из-за сокращения транспортных издержек будет оставаться под давлением. Если на рынке появятся признаки затяжного профицита предложения, то цены нефти могут показать новое снижение.

Несмотря на то, что обвал экономики и транспорта не дает особенных поводов для оптимизма, фондовые рынки находятся на высоте. Получается, что сегодня совершенно невозможно судить о состоянии экономики по динамике рынков. Более того, уход экономики в обвал сегодня находится в сильном противоречии с максимумами фондовых рынков. Они росли в основном за счет накачки ликвидности ведущими центральными банками. Постарались все ведущие Центробанки Старого и Нового Света, Китая и Японии. Даже Банк России на прошедшей неделе показал рекордное снижение ставки и обещал подумать о ее дальнейшем уменьшении.

За весенние месяцы главный монетарный регулятор — ФРС США показал чудеса стимулирования. И нас не должны обманывать ни показанные недавно небольшие корректирующие снижения баланса ФРС, ни упорство ее руководства даже не рассматривать переход в зону отрицательных ставок. Аргументом к этому в последний раз были, и позитивный сюрприз рынка труда по итогам мая, и сильный рост розничных продаж в США. Это позволяет ФРС рассчитывать на то, что рецессия в США может быть глубокой, но непродолжительной. Хотя, с другой стороны, глава ФРС заявил на прошлой неделе, что они пока даже и не думают о повышении ставок, т.к. экономика США будет нуждаться в мягкой политике ФРС в течение длительного времени.

Но это все дела чуть более отдаленной перспективы. Между тем рынкам было бы удобно с текущих позиций показать корректирующее движение. При сегодняшней ситуации в экономике, рынкам было бы естественно отыграть вниз. По ценам нефти для корректирующего снижения технически тоже сложилась весьма благоприятная позиция. Посмотрим на то, что же покажут рынки под закрытие первого полугодия.