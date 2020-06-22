Капвложения "Яндекса" в проект новой штаб-квартиры будут значительными
Компания Яндекс (YNDX US; НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ $47,7) в минувшую пятницу представила проект новой штаб —квартиры в Москве. В соответствии с официальной информацией, первые два этажа и окружающая здание территория будут отданы под общественное пространство. Часть многоуровнего подземного паркинга будет зарезервирована под автомобили Яндекс.Драйв для сотрудников и местных жителей. Проект разработан Лондонским архитектурным бюро PLP Architecture; кроме того, в нем также принимали участие российские бюро АПЕКС и РТДА. Ландшафтным дизайном займется компания Arteza, участвовавшая в создании парка “Зарядье” и благоустройстве спортивного комплекса “Лужники”. Демонтаж здания старой гостиницы “Корстон” начнется в конце 2020 г. Строительство штаб-квартиры начнется после того, как будет одобрена документация по проекту и получены все необходимые разрешения, в том числе от Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы; по данным газеты “Ведомости”, строительство начнется в конце 2020 — начале 2021 гг. Пока информации о продолжительности строительства и размере инвестиций нет. Ранее эксперты рынка называли сумму в 30 —60 млрд руб. в качестве потенциальных инвестиций в проект. Новость подтверждает факт продолжающегося продвижения проекта по строительству штаб —квартиры Яндекса, поддерживая наш прогноз начала строительных работ в 2021 г. Мы ожидаем, что капиталовложения в проект будут значительными и начнут оказывать влияние на СДП Яндекса с 2021 г.
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