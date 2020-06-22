Банк России, как мы и ожидали, снизил ключевую ставку на 100 б.п. до 4,5%, что лишь немного поддержало цены ОФЗ. Большинство участников прогнозировало снижение ключевой ставки как раз на 100 б.п., так что решение во многом уже было учтено вкотировках. Вдобавок заявление о том, что на следующем заседании в цикле снижения, возможно, будет сделана пауза, несколько умерило энтузиазм инвесторов. По итогам дня доходности вдоль кривой упали в среднем на 2–8 б.п. (наибольшее движение было на коротком участке), при этом изменение доходностей сразу после заседания ЦБ было несколько более существенным. Биржевой оборот достиг почти 45 млрд руб., большая его часть пришлась на длинные выпуски.

В целом за неделю доходности ОФЗ потеряли 10–25 б.п. Несмотря на то что потенциал снижения ставки на более отдаленном горизонте по-прежнему присутствует, мы думаем, что он все же невелик, и это ограничивает потенциал снижения доходностей ОФЗ до конца года. Фактором неопределенности для рынка остается и отсутствие нового плана Минфина по займам, однако мы полагаем, что в ближайшее время обновленные параметры федерального бюджета должны быть опубликованы.Сегодня Минфин объявит параметры аукциона по размещению рублевых госбумаг, который на этой неделе запланирован на вторник. Как мы полагаем, выбор может быть сделан в пользу ОФЗ 26232 с погашением в 2027 г. и ОФЗ 26233 с погашением в 2035 г. Важным событием недели для локального рынка станут также два аукциона репо под залог ОФЗ: один сроком на месяц, второй – на год.

Напомним, что в конце мая месячный аукцион не вызвал никакого интереса со стороны участников, однако аукцион на годовой основе будет проводиться впервые и поэтому заслуживает внимания. После снижения ставки на 100 б.п. количество выпусков на кривой, предлагающих положительный кэрри над ставкой годового репо (ключевая плюс 0,25 п.п.), заметно возросло, это все выпуски со сроком обращения от четырех лет.