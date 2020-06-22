Российская валюта на старте торгов находится вблизи отметки 69.5 в паре с долларом США и 77.8 в паре с евро. Нефтяные котировки в утренние часы остаются выше отметки 42 долл./бар. (Brent), что позволяет рублю торговаться на относительно комфортных уровнях, несмотря на умеренное ослабление аппетита к рисковым активам в условиях страхов новой волны эпидемии коронавируса. На наш взгляд, на предстоящей неделе рубль продолжит торговаться в узких диапазонах. Фактором поддержки для российской валюты выступят налоговые выплаты экспортеров в преддверии пика налогового периода, который приходится на 25 июня. При этом ограничивать динамику рубля и прочих валют развивающихся стран продолжат страхи второй волны коронавируса. Как следствие, рубль может завершить неделю в диапазоне 69.5-70.0 в паре с долларом и 77.8-78.3 в паре с евро.

Сегодня станут известны параметры завтрашних аукционов ОФЗ. Спрос на российские бумаги со стороны внутренних участников рынка может вновь оказаться высоким. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что фактор поддержки рубля со стороны спроса нерезидентов на ОФЗ себя исчерпал. Как следствие, определяющими факторами для российской валюты остаются аппетит к рисковым активам и динамика нефтяных котировок.