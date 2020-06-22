В пятницу Банк России, в соответствии с нашими ожиданиями, снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов до уровня 4.5% (минимальный уровень ставки за всю современную российскую историю). Российский регулятор подтверждает, что ключевым фактором неопределенности для экономики на данный момент выступает ситуация с внутренним и внешним спросом. Падение доходов граждан, рост безработицы, а также серьезное сокращение потребительской уверенности, вероятно, продолжат ограничивать динамику розничного товарооборота и внутренний спрос в ближайшее время.

Стоит отметить, что в связи с падением совокупного спроса Банк России видит существенные деизинфляционные риски, которые могут привести к отклонению инфляции от 4% на горизонте 2021 года. Это также говорит о том, что регулятор обеспокоен масштабами сокращения потребительской активности. В результате, вероятность увидеть еще одно снижение ставки на заседании в июле, на наш взгляд, является весьма высокой.