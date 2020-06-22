На этой неделе рубль будет постепенно укрепляться
Сегодня утром рубль немного слабеет, но ситуация на глобальных рынках остается стабильной. Значимой макростатистики сегодня мало, внимания заслуживают данные по продажам на вторичном рынке домов в США. Мы полагаем, что на этой неделе рубль будет постепенно укрепляться, поскольку экспортеры будут наращивать предложение валюты для уплаты налоговых и дивидендных выплат: 240 млрд руб. НДПИ должно быть уплачено 25 июня, тогда же НЛМК должен выплатить 19 млрд руб. дивидендов, а в следующий понедельник ожидаются дивиденды Роснефти — 192 млрд руб.
На этой неделе рубль будет постепенно укрепляться и может сегодня достичь 69,2 за доллар.
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