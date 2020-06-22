Сегодня утром рубль немного слабеет, но ситуация на глобальных рынках остается стабильной. Значимой макростатистики сегодня мало, внимания заслуживают данные по продажам на вторичном рынке домов в США. Мы полагаем, что на этой неделе рубль будет постепенно укрепляться, поскольку экспортеры будут наращивать предложение валюты для уплаты налоговых и дивидендных выплат: 240 млрд руб. НДПИ должно быть уплачено 25 июня, тогда же НЛМК должен выплатить 19 млрд руб. дивидендов, а в следующий понедельник ожидаются дивиденды Роснефти — 192 млрд руб.

На этой неделе рубль будет постепенно укрепляться и может сегодня достичь 69,2 за доллар.



