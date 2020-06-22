В минувшую пятницу ЦБ РФ, как и ожидалось, понизил ключевую ставку на 100 б. п. до 4,5% и заявил, что рассмотрит возможность ее дальнейшего понижения на следующих заседаниях. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что снижение ставки сразу на 100 б. п. скорее является однократным явлением и что ЦБ по итогам следующего заседания может оставить ставку без изменений. С учетом этого мы ожидаем, что в июле ставка будет уменьшена на 50 б. п. до 4%. По словам Эльвиры Набиуллиной, осенью ЦБ может пересмотреть диапазон нейтральной ставки в сторону понижения.

Мы ожидаем, что его оценка в будущем может опуститься до 5,5%. В свою очередь, подобный пересмотр должен привести к снижению доходностей длинных выпусков, если рынок посчитает его обоснованным. Мы полагаем, что доходности длинных выпусков снизятся на 50 б. п. к концу года и ожидаем увидеть доходности 10-летних ОФЗ около 5,0%, а двадцатилетних — на уровне 5,5%.

Перед заседанием ЦБ РФ в пятницу активность на рынке ОФЗ была крайне низкой, наблюдались покупки со стороны локальных инвесторов, доходности снижались на 4-5 б. п. После решения регулятора снизить ставку на 100 б. п. и мягкой риторики главы ЦБ РФ активизировались покупки со стороны нерезидентов, и в середине кривой доходности снизились на 15 б. п., а в длинном участке — на 8 б. п. К закрытию данное движение было отчасти нивелировано: по итогам дня доходность в середине кривой снизилась на 8 б. п., а в длинном участке изменения были незначительными. Обороты составили 49 млрд руб.

Ставки овернайт в пятницу продолжили снижение. Валютный своп котировался опустился на 6 б. п. до 4,58%, в то время как МБК упал на 15 б. п. до 4,68%. Сегодня ставки отступят до уровня ключевой (4,5%) и, скорее всего, будут консолидироваться около этой отметки в ближайшие дни.

Ставки валютных и процентных свопов упали на 10-15 на участке до двух лет и на 3-5 б. п. для более длинных сроков. Инвесторы стали закладывать в котировки снижение ключевой ставки до 4% к концу сентября. Мы полагаем, что снижение долгосрочной нейтральной ставки ЦБ может привести к отступлению длинных процентных свопов до 5,5% к концу года.



