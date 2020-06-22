Рубль: в небольшом плюсе к доллару на преобладании аппетита к риску и положительной динамике цены на нефть. В начале недели на глобальных фондовых рынках преобладает аппетит к риску, цены на нефть умеренно растут, а индекс USD снижается, что позволяет рублю удерживать небольшой плюс в паре с долларом к началу второй половины дня. В то же время евро демонстрирует заметное укрепление против рубля, получая поддержку с рынка форекс, где пара евро/доллар растет почти на полпроцента.

Крупные налоговые платежи в четверг. В четверг на российском рынке предстоят крупные налоговые платежи, в рамках которых экспортеры будут конвертировать валютную выручку, поддерживая тем самым рубль. Впрочем, продажа валюты к налогам, судя по всему, началась еще на прошлой неделе (когда рубль в определенные периоды демонстрировал уверенный рост, несмотря на смешанную динамику других валют EM), поэтому ждать существенного укрепления российской валюты из-за налогового фактора не стоит.

Длинное РЕПО ЦБ не пользуется спросом. На локальном денежном рынке Банк России провел первый аукцион годового РЕПО, спрос на котором практически отсутствовал. Так, при лимите в 400 млрд руб. объяв в заявках составил лишь 5,1 млрд руб. Также ЦБ проводит второй аукцион одномесячного РЕПО с лимитом 100 млрд руб. Напомним, что первый аукцион проводился 25 мая и не вызвал интереса участников. Фиксированная ставка на одномесячном аукционе и комфортная ситуация с ликвидностью, вероятно, также будут способствовать отсутствию спроса на сегодняшнем аукционе.



