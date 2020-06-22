В пятницу в первой половине дня августовские фьючерсы Брент прибавили в цене почти $1,5/барр. и чуть не превысили $43/барр. Тем не менее с началом торгов в США цены отступили до $41/барр. (в течение дня был достигнут минимум $41,03/барр.) на фоне снижения индекса S&P 500 на 0,6% до 3 098. Отступление котировок в ходе торгов в США многие объясняли ухудшением статистики по заболеваниям COVID-19 в ключевых штатах страны: в пятницу и субботу выявлялось более 30 тыс. новых случаев заболевания в день.

Также сейчас сложная ситуация с коронавирусом сложилась в Пекине и в австралийском штате Виктория, втором по численности населения в стране. В воскресенье ВОЗ объявила о рекордном приросте случаев заболевания коронавирусом в мире, на 183 020 за сутки. Хуже всего складывается обстановка в Северной и Южной Америке, где зарегистрировано более 116 тыс. новых случаев COVID-19; число заболевших в мире превысило 8,7 млн человек, количество смертельных исходов — 461 тыс.

Отметим, что после видеоконференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики Саудовской Аравии подчеркнул, что "мировая экономика вступила на длинный путь смягчения карантина, но на нем неизбежны неудачи и возврат к прежним мерам. Возможность второй волны инфекции исключать нельзя". Подобные комментарии могут быть важным индикатором перспектив продления действующих договоренностей о сокращении добычи нефти еще на один месяц.

Ближе к вечеру в пятницу котировкам Брент удалось частично отыграть потери и консолидироваться вблизи отметки $42,00 за баррель, а к концу дня нефть котировалась по $42,19 — на $0,68 выше итогового значения четверга. Одним из факторов поддержки для нефтяного рынка, помимо стабилизации глобальных фондовых индексов, стала статистика Baker Hughes, которая снова продемонстрировала резкое сокращение числа активных буровых установок на нефть в США (на 10 ед. до 189). Отметим, что американские и канадские нефтегазовые корпорации сократили число активных буровых установок до рекордно низких уровней, несмотря на последнюю тенденцию к восстановлению цен на углеводородное сырье, которое, по некоторым данным, подтолкнуло некоторых производителей к активизации бурения.

Инвесторы сейчас сравнивают значимость таких факторов, как восстановление спроса на нефть и рост числа заболевших коронавирусом. Первый фактор, судя по всему, в ближайшие несколько недель может оказаться более значимым. В частности, об этом свидетельствует то, что фьючерсы Брент на ближайший месяц снова котируются выше более долгосрочных контрактов, т. е. на рынке восстанавливается бэквордация. Это довольно позитивное явление с точки зрения цен — оно сигнализирует о недостаточности предложения на рынке. Отметим, что, по нашему мнению, структура более долгосрочного участка кривой начнет перестраиваться не ранее августа — сентября.

Переход рынка к более ярко выраженной бэквордации сдерживают такие факторы, как низкая маржа нефтепереработки и по-прежнему переполненные нефтехранилища. Мы полагаем, что на предстоящей неделе котировки Брент могут протестировать техническое сопротивление на уровне $43,6 за баррель под влиянием предварительных июньских индексов PMI для развитых рынков (их публикация начнется завтра). В среду ожидаются новый макроэкономический прогноз МВФ и еженедельная статистика EIA.



