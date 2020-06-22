"Норникель": рост в меняющемся мире
Мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА для Норникеля. Снижение РЦ в основном обусловлено изменением прогноза цен на цветные металлы и металлы платиновой группы, которые реализует компания. Мы cкорректировали прогноз цен на 2020-2021 на палладий, медь и никель с $1,939/ун. до $2,080/ун.; $6,414/т до $5,584/ун. и с $16,494/т до $12,676/т соответственно.
Понижение прогноза цен на цветные металлы связано с относительно медленным восстановлением промпроизводства и строительного сектора в развитых и развивающихся странах после COVID-19, в то время как Китай продолжает демонстрировать позитивную динамику по всем ключевым металлоемким секторам.
Наш прогноз цены основан на 50%-м соотношении метода ДДП и мультипликаторов EV/EBITDA на уровне 7,5x (25%) и P/E на уровне 10x (25%) за 2021 г. Больший вес оценки методом ДДП (50%) обоснован 10-летней стратегией органического роста, представленной компанией в ходе Дня инвестора 2019. Согласно нашим ожиданиям, EBITDA компании должна превысить $8 млрд по итогам 2020 г., обеспечив дивидендную доходность в двухзначном выражении при коэффициенте дивидендных выплат на уровне 60% EBITDA, который останется без изменений при отношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x (0,8x на 30 июня).
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