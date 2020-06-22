Рынок нервный и во многом непредсказуемый. Но при этом все же позитивный. Несмотря на все сложности современной коронавирусной жизни инвесторы продолжают верить в благоприятный исход для бизнеса и экономики в целом. Об этом свидетельствуют и итоги прошедшей недели. Несмотря на то, что 3 дня из 5 завершились на отрицательной территории, индексы все же умудрились вырасти и в некоторых случаях очень даже неплохо.

Если тяжеловесный старичок Dow Jones (DJIA-30) за неделю поднялся всего лишь на 1,04%, то его младший брат — энергичный и динамичный высокотехнологичный индекс NASDAQ за это же время вырос почти на 4% (+3,73%) и вновь вплотную подошел к рубежу в 10000 пунктов, от которого он «отвалился» неделей ранее. Так что у индекса NASDAQ есть все шансы в самое ближайшее время замахнуться на свои новые исторические максимумы.

На отраслевом уровне главными драйверами роста были акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. О том, что акции этого сектора дешевы, не говорил только ленивый. И, как мы видим, эти акции действительно продолжают пользоваться популярностью у инвесторов, а они, в свою очередь, продолжают свой неспешный путь наверх. За прошедшую неделю они подорожали в среднем на 4,12%. Всегда пользующиеся спросом акции технологического сектора на этот раз чуть отстали и выросли «всего лишь» на 3,5%.

В отстающих же по итогам недели оказались акции 3 секторов, которые завершили этот период в минусе. Это акции компаний, работающих в коммунальном секторе, где средняя просадка составила 1,94%, акции энергетических компаний, потерявших в среднем 0,93%, и, наконец, это акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью, где потери составили 0,65%.

Однако все же относительно хорошие итоги недели не должны слишком уж сильно успокаивать. Обстановка на рынке остается напряженной и чрезвычайно нервной. Весьма показательна в этом смысле пятница, когда позитивное развитие торгов в первой половине дня было внезапно прервано сообщением от компании Apple (AAPL,-0,57%) о закрытии целого ряда своих магазинов в США из-за коронавирусной пандемии. Это заметно испугало инвесторов, и торговый день в итоге закрылся на отрицательной территории. Причем, как мы видим, сами акции Apple от этого не сильно пострадали и по-прежнему находятся на своих исторических хаях.

Обстановка на рынке совершенно неоднозначная и потенциально взрывоопасная. С одной стороны, инвесторов продолжает пугать статистика по коронавирусной эпидемии. Но, с другой, те же самые инвесторы продолжают надеяться, что гигантские деньги, вливаемые в рынок, не позволят ему упасть. И поэтому надо покупать, покупать, покупать… Однако в Европе этому сегодня явно мешает история с компанией Wirecard AG (WDI), которая банально «потеряла» 2,1 млрд. евро, что привело к обрушению ее котировок за последнюю неделю почти на 90%. И европейские инвесторы единодушно печалятся по этому поводу, что проявляется в дружном снижении всех европейских индексов на полпроцента и более.

Американцы же пока стараются не замечать никакого внешнего негатива и фьючерсы на основные индексы к началу премаркета стоят на отметках на 0,5 — 0,7 процента превышающие пятничные значения. Но все же положение их явно нестабильно и в воздухе попахивает грозой. Разразится ли она сегодня — сложно сказать. Но в принципе все к этому идет и уж точно нельзя бесконечно долго игнорировать весь негатив. Откуда он прилетит пока не известно, но готовиться к этому в любом случае надо.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то скорее всего торговля в основную сессию будет вестись на более низких уровнях нежели в середине дня по фьючерсам и котировки индексов будут стремиться к нулевым отметкам. И поэтому спешить сейчас точно никуда не надо — рынок находится явно в неравновесном состоянии и вероятность сильного движения в ту или иную сторону велика. И скорее все же это будет падение, а не рост. Так что проверяем запасные парашюты.