Глобальные рынки вернулись к теме второй волны пандемии. Рекордные показатели заболеваемости в ряде штатов США привели к частичной распродаже рисковых активов. Азиатские площадки закрылись падением до 0,5%. Европа начала эту неделю слабой коррекцией в пределах 0,2-0,3%. При этом фьючерсы на индексы США, напротив, прибавляют до 1%, что дает некоторую надежду на вечерний отскок котировок.

Индекс Мосбиржи и РТС практически замерли вблизи уровней, достигнутых в пятницу. Индикаторы сейчас торгуются на отметках 2750 и 1250. Рынок держался около данных уровней практически всю предыдущую неделю, поэтому с каждой следующей сессией растет вероятность появления нового тренда. В базовом сценарии мы рассматриваем попытку закрепиться в нижней части коридора 2750-2800 по индексу Мосбиржи и 1250-1300 по РТС.

Лидируют сегодня днем на торгах: М.Видео (+4,1%), TCS (3,2%), Башнефть (+3%), Эталон (+2,5%). Бумаги электронного ретейлера растут после новости о резком увеличении продаж смартфонов. После открытия оффлайн-магазинов в июне обороты у сетевых продавцов выросли на треть. М.Видео сообщает, что у них всплеск продаж начался еще в мае. В прошлом месяце было продано смартфонов на 3% больше, чем годом ранее. По нашей оценке, акции М.Видео не исчерпали потенциала. До конца лета у бумаг хорошие шансы подняться до 450 рублей за штуку, что на 12% выше их текущей цены.

В числе отстающих сегодня компаний выделяются Qiwi (-3,2%) и Ленэнерго (-3%). Снижение первой из них носит технический характер: игроки фиксируют прибыль после динамичной предыдущей недели. Ленэнерго дешевеет на фоне новости о том, что операторы связи обратились к компании с требованием снизить тариф на пользование опорами ЛЭП в несколько раз. Мы не исключаем, что в итоге Ленэнерго придется вынужденно снизить тарифы, как это уже случилось в ряде регионов. Однако на финансовые показатели компании это существенно не повлияет. В отсутствие других драйверов акции Ленэнерго могут отыграть сегодняшнее снижение еще до конца этой недели.

На валютном рынке пара доллар/рубль застыла около значения 69,5. До конца дня мы не ожидаем серьезных изменений. Более вероятны движения вверх вслед за коррекцией в нефти вниз. Диапазон колебаний составит 69,2-69,8 рубля за единицу. Евро сегодня по отношению к доллару отыгрывает часть падения прошлой недели, поэтому наблюдается небольшой рост в паре с рублем – выше 77,9. Возможно, до конца дня будет преодолена отметка 78. Евро на время вполне может закрепится на данной высоте.



