В пятницу Росстат опубликовал пакет макростатистики за май. В нашем фокусе сейчас – розничная торговля, самый пострадавший сегмент. Прочие сектора (строительство и нетрубопроводный транспорт) показали лишь небольшое снижение, а сельское хозяйство даже продолжило рост, не заметив эффекта коронакризиса. В свою очередь проблемы промпроизводства сейчас – в основном из-за искусственных ограничений добычи нефти по

соглашению ОПЕК++, тогда как ненефтяная промышленность показывает даже некоторое улучшение.

По нашим расчетам, розничные продажи начали восстановительный рост м./м. после значительного провала в апреле. Активнее всех «встает с колен» непродовольственный сегмент (+11% м./м. против — 40% м./м. в апреле), за ним сегмент услуг (+2,1% м./м. против —34,3%

м./м. в апреле). При этом продуктовый ритейл в апреле пострадал относительно меньше (-13,3% м./м.), но и восстановление в мае показал не такое существенное (+0,8% м./м.). В целом потребительский спрос (взвешенная сумма вышеперечисленных сегментов) вырос на 4,8% м./м. в мае (-26,8% м./м. в апреле).

Напомним, что всю первую половину мая во многих регионах действовали жесткие ограничительные меры (фактически не допускавшие открытия значительной части сферы услуг и непродовольственных форматов). В июне ряд ограничений по-прежнему сохраняется, но уровень самоизоляции (по сравнению с маем) уже будет значительно меньше. Это станет, на наш взгляд, явным фактором для ускорения сезонно-сглаженных темпов роста м./м. для потребительских расходов в июне (6-8% м./м.). При таком развитии событий уже в этом месяце спрос сможет «отыграть» до половины потерь апреля, а до конца года (по нашим расчетам) – еще до 30% потерь. К концу года мы ожидаем, что просадка потребительских расходов сократится с текущих —23,9% г./г. до —6% г./г.

Интересно, что масштаб проблем на рынке труда, судя по официальным данным, пока гораздо меньше пессимистичных прогнозов. По нашей оценке, количество безработных выросло на 350

тыс. чел. в мае (с исключением сезонности), тогда как в апреле эта 22 июня 2020 г. цифра составляла 830 тыс. чел. Рост численности безработных в ближайшие месяцы, скорее всего, сохранится, но более низкими темпами (по мере восстановления экономической активности). На

наш взгляд, позитивно, что зарплаты работников организаций в апреле, несмотря на значимый рост безработицы, просели лишь на 2% г./г. в реальном выражении (в кризис 2015 г. их падение превышало —10% г./г.). Статистика по реальным располагаемым доходам населения и их структуре будет опубликована не ранее июля (она квартальная), и там падение, скорее всего, будет более существенным – из-за провала в предпринимательских доходах. Но, т.к. ядро потребительского спроса составляют все-таки зарплаты и пенсии (пострадавшие, судя по всему, меньше доходов в целом) — это дает надежду на более быстрое, чем мы ожидали, восстановление потребительского сектора.