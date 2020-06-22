Особенность текущей ситуации в том, что по еженедельной динамике индекса S&P 500 нельзя однозначно сказать, улучшается обстановка в мире или нет. Динамику индекса S&P 500 все больше определяет небольшая группа IT-гигантов, которые в той или иной степени считаются бенефициарами карантина. По этой же причине мы можем наблюдать достаточно противоречивую картину: индекс S&P 500 заметно опережает MSCI Europe, несмотря на то что в Европе число новых случаев продолжает уверенно снижаться, а в США на прошлой неделе даже выросло. Дело в том, что в структуре европейских индексов акций очень мало бенефициаров карантина, зато много глобальных сырьевых и промышленных компаний, а также представителей финансового сектора. Отсюда следует удивительный факт: в случае наступления «второй волны» в США американские акции будут опережать европейские, даже если в Европе все будет спокойно.

Однако мы рекомендуем не исходить из того, что «вторая волна» обязательно наступит. Скорее мы склоняемся к такому сценарию, где локальные вспышки эпидемии будут продолжаться до появления вакцины. В таком сценарии наиболее интересно выглядит тактика увеличения экспозиции на циклические отрасли во время коррекций и снижения экспозиции на них после сильного роста рынка. Ну а основу портфеля составлять из акций технологических секторов (не только IT, но и медиа, электронная коммерция, телекоммуникационные сервисы) крупной и средней капитализации.

Зачем инвестировать в циклические сектора, если эпидемия пока не отступает? Тут два момента:

во-первых, они очень дешевы. По финансовым мультипликаторам это уровни 2010 года;

во-вторых, даже в условиях продолжающейся эпидемии экономики продолжат «открываться».

Текущие цены на акции компаний из наиболее пострадавших секторов можно назвать оправданными только если мы заложим заметную (в районе 20%) вероятность банкротства. Однако, в секторах с высокой конкуренцией (например, авиаперевозки) банкротство одного игрока – хорошая новость для остальных. По этой причине покупка целого пакета акций представителей одной (пострадавшей) отрасли может быть достаточно интересным решением в текущей ситуации. Однако ещё лучше покупать акции тех представителей пострадавших отраслей, которые без серьезных последствий переживут этот кризис.