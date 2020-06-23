По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,65%, закрывшись на отметке 3117,86 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,59%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,70%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,44%, что стало самым низким показателем за неделю.

Несмотря на рост новых случаев заражения коронавирусом в отдельных штатах, включая Калифорнию и Флориду, рынок делает ставку на то, что даже при ухудшении ситуации правительство не будет прибегать к жестким карантинным мерам. В минувшее воскресенье в интервью каналу CNBC экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что повторное введение блокировок нежелательно и маловероятно. Кроме того, рост рисковых активов поддерживается действиями ФРС, предоставляющей рынкам очередные объемы ликвидности, которые и расслабляют заигравшихся инвесторов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,87% и закрылись на отметке $43,03. Помимо смены настроений на заокеанских биржах, поддержку ценам на нефть оказывают ожидания восстановления дисциплины в выполнении условий соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, и, если нефтяным котировкам удастся закрепиться над уровнем $43, следующей целью роста фьючерсного контракта Brent будут отметки $46—49. Сегодня в 23:30 по Москве игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которого вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

На российском рынке акций по-прежнему наблюдается боковик. Индекс Мосбиржи продолжает находится в рамках широкого диапазона 2670—2830 пунктов. Участникам торгов остается принимать торговые решения с учетом данной тенденции и следить за выходом рублевого индикатора из данного боковика, где пробой его верхней границы откроет дорогу к уровню 2900 пунктов, а преодоление нижней — создаст предпосылки для снижения к отметкам 2600—2550 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 69,02, прибавив 0,6% к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68,45 и 68, сопротивления — 69,60 и 70.