В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе, но активность покупателей пока не выглядит достаточно устойчивой, чтобы диагностировать завершение периода консолидации по рынку в целом. Транснефть (TRNFP) подорожала на 3.7%, Магнит (MGNT) – на 2.5%, Полюс (PLZL) – на 2.4%, АФК Система (AFKS) – на 1.9%. Тем временем в минусе закрылись ММК (MAGN, —1.1%), Газпром (GAZP, —1.0%), Сбербанк (SBER, —0.9%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 6.0%, М.Видео (MVID) – на 4.8%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 4.4%, Русснефти (RNFT) – на 3.4%.

Фондовые индексы США повысились на 0.6% — 1.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС.

Рано утром на мировых фондовых площадках произошел всплеск волатильности – трейдеры интерпретировали слова одного из помощников Д. Трампа как заявление о разрыве торговой сделки с Китаем, однако вскоре сам президент США сказал, что сделка остается в силе. В итоге обстановка на мировых рынках стабилизировалась. Вместе с тем, достаточных оснований для выхода вверх из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается, риски «второй волны» пандемии по-прежнему препятствуют формированию устойчивого спроса на рынках акций.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль вслед за ослаблением доллара США к корзине мировых валют.