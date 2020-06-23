Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так, поводом к продажам в национальной валюте может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 43 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных стимулов для направленного движения. Из внутренних факторов выделим приближения пика налоговых выплат, который приходится на четверг, что окажет поддержку рублю, а также сохраняющиеся высокие объемы продаж валюты по бюджетному правилу. На наш взгляд, внутренние факторы скомпенсируют внешний негатив, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии перейдет в консолидацию у уровней закрытия понедельника. В дальнейшем, в случае ухудшения внешнего фона, американская валюта может предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь. При этом доллар продолжает двигаться в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей и в рамках текущей сессии мы не видим поводов для выхода за его границы.

Напомним, что по итогам понедельника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар снизился на 0,6%, отступив к отметке 69 рублей, евро, напротив, прибавил 0,3%, закончив день чуть ниже 77,9 рубля.