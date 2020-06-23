Российский рынок акций продолжает оставаться в боковике, вновь выглядят чуть хуже американского рынка. Вчера начались торги акциями на вечерней сессии, но прошли они как-то вяло на небольших оборотах. Возможно, это было связано со спокойным внешним фоном. Однако «вечерний» индекс Мосбиржи подрос почти на 0,4%.

Внешний фон перед открытием складывается нейтральным, и рост «большого» Индекса Мосбиржи сегодня на открытии будет примерно составлять 0,3%. Однако дальнейших драйверов движения пока не наблюдается.

Более того, в связи с нерабочим днем завтра ждем сокращения позиций по акциям во второй половине дня, если же, конечно, нас не порадуют повышательной динамикой западные индикаторы. Риски резких распродаж под страхом второй волны коронавируса велики, и реализоваться они могут в любой момент.

Поддержку российскому рынку будет оказывать нефть, стоящая около 43 долларов за баррель. Для нефти сейчас время технического выбора: с одной стороны, котировки находятся около верхней границы боковика, с другой – на поддержке линии восходящего тренда. Какой из этих индикаторов окажется сильнее – мы увидим скорее всего завтра после выхода отчетности по запасам нефти. Однако движения в район 45 долларов за баррель исключать нельзя. Ближе к этой отметки можно пытаться открывать спекулятивные шорты с целью поймать доллар-два.

Однако сегодня с утра сильная нефть будет оказывать поддержку как рынку акций, так и рублю.

Золото торгуется в районе сопротивления 1700-1800 долларов за унцию с тенденцией к росту. Наиболее вероятно, что в ближайшее время котировки уйдут выше 1800 долларов, что ускорит рост. Поэтому среднесрочные логни по акциям «Полюса» и «Полиметалла» выглядят оправданными, несмотря на их среднесрочную перекупленность.

По-прежнему есть интерес ко «второму эшелону», но спрогнозировать, что сегодня там будет пользоваться спросом, практически невозможно.

Рубль первую половину понедельника игнорировал внешний позитив, и пошел в наступление лишь после обеда. Не исключено, что спекулятивная покупка рубля вновь идет с Запада. Сегодня ждем открытия торгов по паре доллар-рубль чуть выше отметки 69, а дальше все будет зависеть от внешнего фона. Но сильных движений по рублю не ждем, поводов для оного пока не наблюдается.