· Сильная динамика 1К20, вероятно, сохранится и во 2К20.

· В отрасли все еще имеются возможности для роста, а также явные признаки того, что онлайн-торговля становится драйвером дальнейшего роста.

· Мы подтверждаем рейтинги ВЫШЕ РЫНКА по X5 Retail Group и НЕЙТРАЛЬНО по Ленте, повышаем рейтинг Магнита до ВЫШЕ РЫНКА, понижаем О’Кей до НЕЙТРАЛЬНО.

· Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор, но ожидаем, что в ближайшие 3-6 месяцев ритейлеры будут демонстрировать достойные результаты.

Высокие результаты 1К20 и признаки успешного 2К20. В 1К20 сектор значительно улучшил выручку и LfL продажи (12.2% и 5.3% г/г), при этом Магнит опередил динамику сектора по выручке на 6.3п.п. Хотя сектор по-прежнему в состоянии неопределенности, положительный операционный импульс может сохраниться в нем до конца года, потенциально способствуя росту рентабельности в отрасли после ослабления негативных последствий COVID-19.

Сектор сохраняет потенциал дальнейшей консолидации с учетом новых возможностей, сложившихся в кризис. Как показывает опыт предыдущих кризисов, лидеры рынка находят хорошие возможности для приобретений, пользуясь неустойчивым положением менее крупных игроков. На рынке сохраняются возможности для роста ввиду относительно низкой доли ключевых игроков (29% в 2019).

Пандемия ускорила переход к онлайн-торговле. Реагируя на текущий спрос на онлайн-покупки, ритейлеры активизировали усилия в реализации стратегий цифровизации торговли. Представители отрасли подтверждают, что онлайн-продажи становятся все более значимым каналом дистрибуции (прогноз Infoline совокупного среднегодового темпа роста онлайн-рынка продуктов питания в 2019-24П: +71.9%). Имея готовую инфраструктуру, ритейлеры потенциально могут достойно конкурировать в сегменте онлайн-покупок продуктов питания с чисто виртуальными игроками.

Формат «магазинов у дома» в условиях изоляции доминирует в рознице все сильнее. В условиях эпидемии COVID-19, из-за которой в России с конца марта действует режим самоизоляции, потребители предпочитают закупаться ближе к дому. В магазинах малых форматов спрос оказался выше, чем в крупных торговых объектах за счет их удобного расположения относительно клиентов (в 1К20 лидеры рынка увеличили LFL-продажи в магазинах шаговой доступности на 7.5%, а в магазинах крупных форматов – в среднем на 4.45%). Отсутствие альтернатив в период самоизоляции (ресторанов, кафе и т.д.) обеспечило магазинам формата «у дома» потенциал для получения доли рынка. В краткосрочной перспективе этот формат должен продемонстрировать способность полностью удовлетворять потребности клиентов в товарах повседневного спроса.

Прогнозы на пост-ковидный период осторожны, несмотря на отсутствие негативных сигналов. Хотя ритейлеры пока не отмечают смещения предпочтений в сторону более дешевых товаров, перспективы 2П20 остаются неопределенными на фоне падения продаж продуктов питания до рекордно низкого уровня (-9.3% в апреле) и роста безработицы в России (до 6.1% в мае). В отличие от предыдущих кризисов, продуктовые ритейлеры могут избежать давления на рентабельность за счет неуклонного роста доли расходов на продукты питания в общих потребительских расходах домохозяйств, частично из-за отмены летних отпусков и сохраняющихся опасений по поводу пандемии в 3К20.