Акции Mail.ru Group начнут торговаться на Мосбирже в ближайшие недели
Mail.ru Group (MRG) сообщила о подаче всех необходимых документов для получения листинга на Московской бирже. Согласно пресс-релизу компании, торги ее депозитарными расписками на локальном рынке начнутся в ближайшие недели. ДР MRG войдут в котировальный лист первого уровня. Депозитарные расписки Mail.ru Group торгуются на Лондонской фондовой бирже с ноября 2010 г. под тикером MAIL.
Эффект на акции. Данные новости позитивны для ДР компании. Локальный листинг должен расширить круг инвесторов и повысить ликвидность депозитарных расписок MRG. Мы рассматриваем локальный листинг как один из основных триггеров для роста стоимости компании, наряду с завершением периода трансформации ее бизнеса в прошлом году, и выигрыша от роста сегмента онлайн- услуг в результате ограничений, связанных с режимом самоизоляции.
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