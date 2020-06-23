Mail.ru Group (MRG) сообщила о подаче всех необходимых документов для получения листинга на Московской бирже. Согласно пресс-релизу компании, торги ее депозитарными расписками на локальном рынке начнутся в ближайшие недели. ДР MRG войдут в котировальный лист первого уровня. Депозитарные расписки Mail.ru Group торгуются на Лондонской фондовой бирже с ноября 2010 г. под тикером MAIL.

Эффект на акции. Данные новости позитивны для ДР компании. Локальный листинг должен расширить круг инвесторов и повысить ликвидность депозитарных расписок MRG. Мы рассматриваем локальный листинг как один из основных триггеров для роста стоимости компании, наряду с завершением периода трансформации ее бизнеса в прошлом году, и выигрыша от роста сегмента онлайн- услуг в результате ограничений, связанных с режимом самоизоляции.