Внешний фон перед стартом торгов в России большим оптимизмом не отличается. Нефть торгуется в минусе, как и промышленные металлы, сырьевые валюты слабеют. Лишь азиатские фондовые индексы пытаются удержаться в плюсе. Поэтому на старте дня можно ждать торговли российских индексов вблизи уровней закрытия накануне. Вполне вероятно, что тема второй волны COVID-19 продолжит подтачивать надежды рынков.

По итогам торгов 22 июня индекс МосБиржи вырос на 0,17% до 2763,29 п., а РТС на 0,57% до 1256,77 п. Большую часть дня российский рынок провёл в минусе, реагируя на негативную динамику европейских индексов и лёгкое снижение в нефти. В Старом Свете растёт обеспокоенность по поводу второй волны COVID-19. Германский Институт Роберта Коха сообщает о росте индекса воспроизводства вируса до 2,88 п., что говорит о его активном распространении. Соответственно, есть вероятность возвращения ограничительных мер. Ю. Корея также добавила пессимизма, поскольку объявила об официальном приходе второй волны. Лишь в США игнорируют риски, оглядываясь на масштабные потоки ликвидности от ФРС. К вечеру нефть поднялась выше $43 за баррель, но нефтяные бумаги лишь смогли сократить свои потери. Более внушительное повышение оказалось в акциях «Башнефти» (+2,75%) на призрачных надеждах, что необходимость пополнения местного бюджета может заставить компанию быть более щедрой. Также в плюсе завершили день бумаги «М.Видео» (+4,77%), привилегированные «Транснефть» (+3,72%), X5 Retail Group (+3,0%), TCS Group (+2,73%), Yandex (+2,5%) и «Полюс» (+2,46%). По поводу «Полюс» можно говорить о надеждах рынка на дальнейшее повышение котировок золота в условиях масштабных количественных стимулов. Среди аутсайдеров дня расположились преимущественно энергетики: привилегированные «Ленэнерго» (-2,91%), ТГК-2 (-2,84%), «РусАл» (-1,78%), ЛСР (-1,73%). Аутсайдером дня стал транспортный сектор, потерявший 0,83%. «Аэрофлот» (-0,32%) сообщил о падении авиаперевозок в январе-мае на 47,8%. Новости для индустрии высоких технологий оказались более позитивными. Правительство планирует снизить страховые взносы с 14,0% до 7,6%, налог на прибыль может быть уменьшен с 20% до 3%, а также могут быть приняты другие меры улучшающие условия для отечественных IT разработчиков. В этом контексте интересно звучат новости о том, что Mail.ru Group подала заявку на вторичный листинг депозитарных расписок на Московской Бирже. Активность на рынке была не столь высокой. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 59,988 млрд рублей.

С 22 июня Московская Биржа проводит торги 25 наиболее ликвидными бумагами на вечерней сессии до 23:50 мск. В рамках этой сессии рост усилился и индекс МосБиржи вырос на 0,38% до 2769,02 п. Явной причиной усиления покупок стала положительная динамика американских индексов.

Ситуация на валютном рынке была чуть позитивней. Доллар отступал по всем фронтам, включая сырьевые валюты. К вечеру поддержку россиянину начала оказывать дорожающая нефть. Также на текущей неделе экспортёры начинают подготовку к налоговым платежам. Соответственно, спрос на рубли повышается и это способно его существенно укрепить.

Торги в США завершились ростом индексов. Самый сильный подъём был в секторах технологий (+1,93%), коммунальных услугах (+1,34%) и товарах длительного потребления и роскоши (+1,1%). Более того, NASDAQ растёт уже седьмой день подряд. Нельзя сказать, что рынок не слушает новости о COVID-19, которые вновь становятся всё более тревожными, но для инвесторов США плохие новости давно означают новые усилия ФРС и Конгресса по поддержке экономики. Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что администрация Дональда Трампа готовится ко второй волне, но не ждёт её. На рынке многие верят в V-образное восстановление экономики, хотя весенний провал уже сложно называть краткими проблемами. В мае индекс национальной активности ФРБ Чикаго вырос до 2,61 п. против —17,89 п. в апреле. Меж тем, продажи жилья на вторичном рынке упали за май на 9,7%. Apple (+2,61%) проводит первую в своей истории виртуальную конференцию для разработчиков. В eMarketer ждут в текущем году сокращение доходов от рекламы в Google (+1,4%) за счёт роста долей Facebook (+0,18%) и Amazon (+1,45%). Совсем другие настроения в таких бумагах, как American Airlines (-6,75%) на фоне объявления руководства о дополнительном финансировании, включая выпуск доп. Эмиссии акций и конвертируемых облигаций. На рынке также продолжают говорить об инфраструктурном пакете на $1 трлн, но это пока слабо помогает возможным бенефициарам. Бумаги Caterpillar упали на 1,31%. По итогам дня DJIA вырос на 0,59% до 26024,96 п., S&P 500 на 0,65% до 3117,86 п., а NASDAQ на 1,11% до 10056,47 п.

Торговый советник Белого Дома Питер Наварро в интервью Fox News, по сути, оговорился о том, что торговая сделка с Китаем перестала существовать. Позже в своём заявлении CNBC он сообщил, что его слова были выдраны из контекста, а торговая сделка первой фазы продолжает существовать и администрация Дональда Трампа придерживается этого решения. Меж тем, он сообщил, что речь шла о доверии к коммунистической партии КНР. В истории про COVID-19 появляются новые тревожные ноты. Губернатор Техаса Грэг Абботт сообщил, что могут потребоваться дополнительные меры, если рост заболеваемости и госпитализаций продолжится. Азиатские индексы больше реагировали на слова Питера Наварро, показав резкое снижение, но затем столь же быстро восстановились и вышли в плюс, подгоняемые заверениями в твиттере Дональда Трампа. Предварительные индексы деловой активности Австралии показали весьма бурное восстановление. В сфере промышленности индекс поднялся до 49,8 п. с 44,0 п. в мае, а в сфере услуг взлетел до 53,2 п. с 26,9 п. в мае. В Японии картина чуть хуже. В промышленности индикатор упал до 37,8 п. с 38,4 п., а в сфере услуг поднялся до 42,3 п. с 26,5 п. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 22554,69 п. (+0,52%), Hang Seng — 24699,58 п. (+0,77%), Shanghai Composite — 2965,63 п. (+0,01%).

Нефть повторяла движения вслед за азиатскими индексами, но не смогла полностью восстановиться. Главным вопросом остаётся спрос, а в условиях роста рисков второй волны есть вероятность возвращения ограничительных мер. Во вторник и среду рынок получит очередные отчёты по запасам в США и от их содержания будет во многом зависеть краткосрочный тренд в нефти. Золото на торгах в Азии немного теряло свои позиции, но интерес к металлу не угасает на фоне масштабных количественных стимулов ведущих центральных банков. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1159,31 тонн до 1166,04 тонн. К 9:05 мск Brent — $42,83 (-0,58%), WTI — $40,37 (-0,88%), Золото — $1765,4 (-0,06%), Медь — $5831,25 (-0,28%), Никель — $12580 (-0,53%).

Индекс доллара повышался на 0,06% до 97,09 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,70% по сравнению с 0,71% накануне вечером. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,126 (-0,02%), GBP-USD — $1,245 (-0,13%), USD-JPY – 107,1 (+0,21%).